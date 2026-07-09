S-Pankki on tehnyt ostotarjouksen Oma SäästöpankistaS-Pankin tavoitteena on hankkia Oma Säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä.
S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma Säästöpankista.
Osakkeenomistajille tarjotaan 17,20 euroa jokaisesta Oma Säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47 prosenttia korkeampi kuin osakkeen keskiviikkoinen päätöskurssi.
S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma Säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. S-Pankki on osa S-Ryhmää, eikä pankki ole listautuneena Helsingin pörssiin.
Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina ja päättyisi arviolta 25. syyskuuta. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on 571,4 miljoonaa euroa.
Uuteen kokoluokkaan
S-Pankin tiedotteen mukaan tavoitteena on yhdistää pankit ja kasvaa uuteen kokoluokkaan.
S-Pankin markkinaosuus esimerkiksi Suomen kotitalouksien asuntolainoista oli viime vuoden lopussa kuusi prosenttia ja Oma Säästöpankin kolme prosenttia. Yhdistyessään osuus nousisi lähes samaan kokoluokkaan Danske Bankin kanssa, joka on Suomessa toimivista pankeista kolmanneksi suurin.
S-Pankin mukaan ostotarjouksen toteuttamisella ei olisi merkittäviä välittömiä vaikutuksia Oma Säästöpankin työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin. Oma Säästöpankki jatkaisi S-Pankin tytäryhtiönä.
Ostotarjouksen toteuttaminen vaatii vielä muun muassa hyväksynnän säätelyviranomaisilta. Lisäksi S-Pankin on saatava haltuunsa yli 90 prosenttia Oma Säästöpankin osakkeista.
Viisi säästöpankkisäätiötä omistaa yhteensä lähes 60 prosenttia Oma Säästöpankin ulkona olevista osakkeista. Säästöpankkisäätiöt ovat sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.Artikkelin aiheet
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