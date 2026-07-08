Raakaöljyn hinnat nousussa – taustalla aselevon horjuttaminen Yhdysvallat sanoo iskujensa olleen vastaus Hormuzinsalmella tiistaina tehtyihin laivaiskuihin. Iran syyttää Yhdysvaltojen rikkovan maiden välistä alustavaa rauhansopimusta.

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Laivaliikennettä Hormuzinsalmella on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Arkistokuva Omanin pohjoisrannikolta Hormuzinsalmen kupeesta. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT–AFP & Joonatan Reunanen

Raakaöljyn hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki uusia iskuja Irania vastaan.

Suomen aikaa varhain keskiviikkona Brent-laadun ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinnat olivat yli kahden prosentin nousussa. Brentin barrelihinta oli noin 76 dollarissa ja WTI:n noin 72 dollarissa.

Öljyn hinnat nousivat suurin piirtein saman verran myös tiistaina sen jälkeen, kun Hormuzinsalmen alueella oli tehty kolme laivaiskua.

Yhdysvallat on syyttänyt tiistaisista laivaiskuista Irania.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi Suomen aikaa ennen aamuviittä, että iskut olivat päättyneet.

Centcomin mukaan asevoimat iski yhteensä yli 80 iranilaiskohteeseen Hormuzinsalmella ja sitä ympäröivällä alueella.

Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin kolmeen kauppa-alukseen.

Centcomin mukaan Iranin toimet rikkovat Yhdysvaltojen ja Iranin välistä aseleposopimusta sekä heikentävät merenkulun vapautta.

Uusien iskujen tavoitteena oli Centcomin mukaan heikentää Iranin kykyä jatkaa iskuja kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella.

Britannian merenkulkuviranomaisen UKMTO:n mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin tiistaina kolmeen tankkeriin.

Centcom ilmoitti iskujen aloittamisesta Suomen aikaa puolenyön jälkeen. Iranin valtionmedia raportoi jonkin aikaa tämän jälkeen räjähdyksistä Hormuzinsalmen alueella.

IRIB julkaisi yöllä Iranin ulkoministeriön lausunnon, jonka mukaan Yhdysvallat on toistuvasti rikkonut maiden välistä alustavaa rauhansopimusta.

Iranilaisministeriö varoittaa lausunnossaan seurauksista Yhdysvaltojen sopimusrikkomuksille. Ministeriön mukaan Iran ryhtyy toimiin etujensa ja kansallisen turvallisuutensa turvaamiseksi.

Viimeisimpien laivaiskujen jälkeen Yhdysvallat kumosi iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen.

Britannian merenkulkuviranomaisen UKMTO:n mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin tiistaina kolmeen tankkeriin.

Iran ei ole ilmoittautunut laivaiskujen tekijäksi. Sen sijaan Iran tuomitsi Qatarin syytökset, kun tämä syytti Irania yhdestä tiistain iskuista.

Qatarin mukaan Iran oli iskenyt Omanin rannikon edustalla qatarilaisalukseen, joka oli kuljettanut nesteytettyä maakaasua. Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan syytökset ovat kyseenalaisia eikä niitä voida hyväksyä.

Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen useita laivaiskuja, ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet tilanteen kärjistymiseen.

Viimeisimpien laivaiskujen jälkeen Yhdysvallat kumosi iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen.

Yhdysvallat kertoi kesäkuussa jäädyttävänsä Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet kahdeksi kuukaudeksi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on nyt perunut kyseisen poikkeusluvan.