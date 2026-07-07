Venäjä pääsee taas olympialaisiin – Suomen olympiakomitea: ”valitettavaa” Venäjän olympiakomitean sulku olympiakisoista on purettu väliaikaisesti.

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Venäjän olympiakomitean sulku olympiakisoista on väliaikaisesti purettu, mutta ratkaisut Venäjän lipun, kansallislaulun ja muiden valtiollisten tunnusten käytöstä tehdään myöhemmin. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Urheilu STT

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n hallitus päätti tiistaina päästää Venäjän takaisin olympialaisiin.

KOK kertoi verkkosivuillaan hallituksensa päättäneen, että Venäjän olympiakomitean sulku olympiakisoista on väliaikaisesti purettu, mutta ratkaisut Venäjän lipun, kansallislaulun ja muiden valtiollisten tunnusten käytöstä tehdään myöhemmin.

Venäjä on ollut suljettuna vuosien 2024 ja 2026 olympialaisista Ukrainan sodan takia. Sitä ennen Venäjä oli suljettuna valtiojohtoisen dopingohjelmansa takia.

Venäläisurheilijoita on kuitenkin osallistunut sulun aikana olympialaisiin neutraaleina urheilijoina ilman valtiollisia tunnuksia.

Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Riku Tapio kertoi, ettei päätös ollut yllätys. KOK:n yleiskokous päätti kesäkuun lopulla muutoksesta olympialiikkeen peruskirjaan. Siihen lisättiin määräys, että olympialiikkeen on pysyttävä kaikissa tilanteissa poliittisesti neutraalina.

”KOK purki jo aiemmin Valko-Venäjää koskeneet osallistumisrajoitukset, ja kesäkuussa hyväksytty Olympic Charterin sääntömuutos loi edellytykset myös tämän päätöksen tekemiselle. Päätös ei tullut meille yllätyksenä, mutta pidämme sitä valitettavana”, Tapio sanoi tiedotteessa.

Tapio vakuutti, ettei Suomen olympiakomitean tuki Ukrainalle muutu.

”Urheilun tulee rakentaa rauhaa, keskinäistä kunnioitusta ja reilua kilpailua – ei toimia välineenä poliittiselle vaikuttamiselle”, Tapio sanoi.

Myös Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoi STT:lle pitävänsä päätöstä vääränä.

”Hiihtoliiton kanta on ollut selvä, venäläiset eivät sinne kuulu. Ymmärrän hyvin kysymyksen siitä, pitääkö urheilua politisoida vai ei, mutta tiedän historiasta, että urheilu on aina ollut politiikan väline. Jos joku muuta väittää, kannattaa perehtyä historiaan. Urheilu toimii Venäjällä politiikan keppihevosena, joten tällaisen valtion kohdalla voidaan erityisesti minusta sanoa, että se ei kuulu sinne ja piste”, Kukkonen sanoi.

KOK:n päätös ei tarkoita venäläisurheilijoiden automaattista oikeutta palata kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin, vaan niistä päättävät kansainväliset lajiliitot.