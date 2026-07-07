Matalapaineet pitävät Suomea kahleissaan – loppuviikolla helteen merkkejä ilmassaEpävakainen sää jatkuu. Aluksi on melko viileää, mutta viikonlopuksi Suomeen on kiertymässä idästä lämpimämpää ilmamassaa.
Viikko on alkanut varsin kosteissa merkeissä koko maassa. Viikonloppuna runsaat sateet aiheuttivat paikoin jopa tulvimista, esimerkiksi Helsingissä tulvi sateista johtuen sekä lauantaina että sunnuntaina.
Tällä viikolla sademäärät pysyvät pääosin maltillisina, mutta huomenna keskiviikkona maan pohjoisosassa vuorokausisade voi olla jopa 40 millimetriä.
Tänään matalapaineen keskus on maan etelä- ja keskiosan päällä ja sateet ovat pääosin painottuneet maan eteläpuoliskolle; eniten on satanut kaakonkulmalla Kouvolassa, lähes 20 millimetriä.
Yöllä matalapaine sateineen siirtyy hiljalleen pohjoisen riesaksi ja keskiviikkona päivällä vettä tulee pohjoisessa laajalla alueella taivaan täydeltä. Viimeisimmissä säämalliajoissa Koillismaalta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella näkyy yli 30 millimetrin kertymiä, joillakin malleilla jopa 55 millimetriä. Lapissa sateen seassa on myös ukkosta.
Maan etelä- ja keskiosassa on hieman poutaisempi välipäivä, joskin paikoin voi kuurotella eikä pilvipeite juuri anna auringolle tilaa. Illalla etelästä on kuitenkin saapumassa taas uusi matalapaine, joten hengähdystauko jää varsin lyhyeksi.
Torstaiksi pohjoisen sää poutaantuu ja pilvipeitekin rakoilee laajalti. Maan eteläosassa värjötellään sateessa, paikoin myös ukkonen on mahdollista.
Loppuviikollekin riittää sateita, mutta lämpötila lähtee torstain jälkeen nousuun. Pohjoisessa hellettä voi paikoin olla jo perjantaina, muualla maassa viimeistään lauantaina. Helteitä näkyy ennusteessa tällä hetkellä jonnekin päin maata kymmenen vuorokauden ennustepituuden loppuun saakka.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat