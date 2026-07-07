Öljytankkereihin isketty Hormuzinsalmella – iskujen tekijästä ei ole varmuutta Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Iran olisi syyllinen ainakin osaan iskuista.

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Öljynkuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi oli pitkälti suljettuna sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Kuva on Omaninlahdelta kesäkuulta. AFP/LEHTIKUVA.

Öljytankkereihin tehtiin iskuja Hormuzinsalmen läheisyydessä, Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi tiistaina. UKMTO kertoi yhteensä kolmesta tankkerista, joihin osui ammuksia.

UKMTO:n mukaan kahteen ensimmäiseen tankkeriin osui tunnistamaton ammus. Kolmanteen sen sijaan osui tuntematon drooni.

Iskujen ei ole kerrottu aiheuttaneen henkilö- tai ympäristövahinkoja.

”Aluksia kehotetaan kulkemaan varoen ja ilmoittamaan kaikesta epäilyttävästä toiminnasta UKMTO:lle”, virasto tiedotti ja kertoi viranomaisten tutkivan asiaa.

Iskujen tekijästä ei ole varmuutta. Kahden nimettömän yhdysvaltalaisen virkamiehen mukaan ensimmäisen iskun tekijä olisi Iran, joka olisi ampunut vähintään kaksi ohjusta tankkereita kohti, kertoi uutissivusto Axios.

Iranin vallankumouskaartin joukot ampuivat kahta kaupallista alusta kohti Hormuzinsalmen läheisyydessä, kertoi puolestaan Wall Street Journal (WSJ).

”Meidän ohjuksemme ja lennokkimme ovat valmiina ampumaan teitä kohti”, vallankumouskaarti varoitti aluksia meriradion kautta viikonloppuna WSJ:n haltuunsa saaman nauhoitteen mukaan.

WSJ:n mukaan vallankumouskaartia ja sen lähipiiriä pidetään Iranissa suurimpana esteenä sodan päättävän sopimuksen syntymiselle.

Laivaiskut Hormuzinsalmella jatkuneet

Öljynkuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi oli pitkälti suljettuna sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä.

Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet lisäiskuihin.

Iran on sanonut, ettei sotaa edeltäneisiin järjestelyihin ole enää paluuta. Ennen sotaa alukset saivat kulkea vapaasti salmen läpi.

Iran on lisäksi varoittanut, että Hormuzinsalmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä, jotka kulkevat maan rannikon läheisyydessä.