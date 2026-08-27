Datakeskusten vastustus ottaa lisää kierroksia Yhdysvalloissa – Suomessa suhtaudutaan suopeamminMonet USA:n vallanpitäjät ovat aiemmin suhtautuneet datakeskuksiin myönteisesti, mutta kun äänestäjät ovat kääntyneet keskuksia vastaan, päättäjät seuraavat perässä.
Datakeskuksia vastustetaan Yhdysvalloissa nyt entistä enemmän.
Sekä republikaanien että demokraattien enemmistö on kääntynyt nopeasti uusia datakeskuksia vastaan.
Yli kaksi kolmasosaa amerikkalaisista vastusti datakeskusten rakentamista kotiseuduilleen, selviää maaliskuisesta kyselystä.
Äänestäjät pelkäävät, että datakeskukset nostavat sähkön hintaa, koska ne kasvattavat voimakkaasti sähkön kulutusta.
Äänestäjien vanavedessä vallanpitäjät ovat kääntyneet datakeskuksia vastaan.
Suomessa vaikuttaa olevan vastaavanlainen ilmiö meneillään, sillä MT:n alkukesän kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että datakeskusten rakentamista pitäisi rajoittaa lainsäädännöllä.
Poikkeavaa Yhdysvaltoihin verrattuna on se, että kyselyn perusteella Suomessa datakeskusten rakentamisen rajoittaminen ei kerää yhtä suurta kannatusta yli puoluerajojen. Vasemmistoliiton kannattajat vastustavat datakeskusten rakentamisesta 77 prosenttia, kun taas kokoomuksen kannattajista 37 prosenttia.
Esimerkiksi Texasin osavaltion republikaanikuvernööri Greg Abbott on määrännyt viranomaiset varmistamaan, että uudet datakeskukset laskevat kuluttajien sähkön hintoja ja maksavat kaiken tarvitsemansa uuden sähköinfrastruktuurin. Käytännössä vaatimusten toteuttaminen on vaikeaa.
Puolestaan Pennsylvanian osavaltion demokraattikuvernööri Josh Shapir antoi viime viikolla asetuksen, jolla osavaltio voi lopettaa uusien lupien antamisen datakeskuksille. Lupia voi saada, jos datakeskus hankkii ympäristön asukkaiden hyväksynnän ja pystyy osoittamaan, ettei kotitalouksien sähkölaskut kasva.
Myös New Yorkin osavaltio kielsi aiemmin tänä kesänä suurten datakeskusten rakentamisen vuoden määräajaksi.
Yle: Yhdysvalloissa yltyy kapina datakeskuksia vastaan – Texasissa se voi koitua Trumpin puolueen tappioksiArtikkelin aiheet
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