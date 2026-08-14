Postin tulos ja liikevaihto kasvoivat hieman

Posti Groupin liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat huhti–kesäkuussa hieman vuoden takaisesta.

Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli 362 miljoonaa euroa.

Postin pörssitiedotteen mukaan kasvua tuki erityisesti vahva pakettivolyymien kehitys. Sen sijaan postipalveluiden, kuten kirjepostin, kysyntä jatkoi nopeaa laskua.

Yhtiön näkymät tälle vuodelle säilyivät ennallaan. Posti arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna 1 400–1 500 miljoonaa euroa ja oikaistun liiketuloksen 63–79 miljoonaa euroa.