Kirjanpainaja ei pysähtynyt ensimmäiseen hakkuuseen – Jyväskylässä poistetaan jälleen hehtaarikaupalla kuusiaHakkuita tehdään kolmessa eri kohdassa.
Puolustuskiinteistöt poistaa Jyväskylän Roninmäen metsäalueelta kirjanpainajan vahingoittamia kuusia loppuvuoden aikana. Puunpoistolla ehkäistään kirjanpainajatuhojen leviämistä laajemmalle.
Kirjanpainajan tuhoamia kuusia on Roninmäen maston läheisyydessä. Hakkuita tehdään kolmessa erillisessä kohdassa, yhteensä noin kahden hehtaarin alueella. Poistettavan puuston tilalle istutetaan uutta monimuotoisempaa puustoa.
”Roninmäessä on hienoa, vanhaa kuusimetsää. Hakkuu tehdään mahdollisimman paljon puustoa säästäen ja siten, että estämme lisätuhot. Tarkastamme alueen uudelleen myöhemmin, jotta selviää, riittikö hakkuu pysäyttämään kirjanpainajan etenemisen”, kertoo Puolustuskiinteistöjen metsänhoitaja Aki Mattila.
Jyväskylän kaupunki on tehnyt lähialueella vastaavaa puunpoistoa jo vuonna 2023 kirjanpainajan aiheuttamien tuhojen vuoksi, mutta tuhoalue on sittemmin laajentunut.
Osa pystyyn kuolleista puista, joissa tuholaisia ei enää ole, jätetään maastoon lahopuuksi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Osa kuolleiden kuusien rungoista katkotaan tekopökkelöiksi. Loput kaadetut puut kuljetetaan pois alueelta.Artikkelin aiheet
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