Tiedossa huonoa ajokeliä ja jalankulkusäätä, reipasta lumisadettakin odotettavissa Keskiviikkoillan aikana maan länsiosaan saapuu laaja matalapaine sateineen. Olomuoto on alkuun pääasiassa lunta, mutta muuttuu erityisesti lounaassa jo torstain aikana vetisempään suuntaan.

Pitkän pakkasjakson jälkeen on tiedossa loskakelejä. Arkistokuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Laura Tuomola

Loppuviikon säässä riittää tapahtumaa. Laaja matalapaine tuo nimittäin mukanaan paitsi lumisateita ja huonoa keliä, myös lauhempaa ilmaa. Vielä huomenna keskiviikkona päivä on pitkälti poutainen, osin aurinkoinenkin. Pohjoisessa voi paikoin tulla kevyttä hitustelua.

Keskiviikkoillalla maan länsiosassa pilvisyys runsastuu ja ensimmäiset lumisateet yltävät lännestä Suomen puolelle. Torstaiaamuksi lumisateet ovat levittäytyneet laajalti lähes koko maamme ylle. Torstai-iltapäivänä lounaassa, ehkäpä muuallakin maan länsiosassa, sateen olomuoto muuttuu rännäksi ja osin jopa vedeksi. Voimakkaimman sadealueen jälkipuolella sataa etelässä ja idässä myös paikoin jäätävää sadetta torstai-illasta alkaen.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan uutta lunta sataa eniten torstaina maan eteläosassa, siellä torstaivuorokauden lumikertymä on 5-20 senttimetriä, paikoin lunta sataa siis ihan reippaasti. Tämä heikentää myös ajokeliä. Omalta osaltaan sään lauhtuminen ja vesisateet heikentävät myös jalankulkusäätä loppuviikkoa kohden mentäessä. Viikonloppuna sään lauhtuminen näkyy koko maassa kun lämpötilan nollaraja kulkee Oulun korkeudella.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

