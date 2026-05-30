Näin moni siirtäisi koulujen kesälomia – päättäjät pohtivat lisälomaviikkoa huhtikuulleOpetusministeri Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi.
Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39 prosenttia kertoi vastustavansa siirtoa, 35 prosenttia kannatti sitä ja 26 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
Ehdotus kesälomien siirrosta sai kyselyssä kannatusta erityisesti kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Kokoomuksen kannattajista puolet tuki ajatusta siirrosta. Ehdotus sai tukea myös keskustan kannattajilta, joista 40 prosenttia kertoi kannattavansa sitä.
Suurimman oppositiopuolueen SDP:n kannattajista yli 40 prosenttia vastusti ajatusta kesälomien myöhäistämisestä. Vähiten kannatusta ehdotus sai vasemmistoliiton sekä Liike Nytin kannattajien joukossa.
Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli tuhat 18–69-vuotiasta suomalaista työllistä. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Tulosten luottamusväli on 3 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla.
Lisälomaviikko huhtikuulle sai työelämässä olevilta vähemmän kannatusta.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi.
Adlercreutzin ehdotuksessa säädettäisiin kesälomien siirron lisäksi uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun.
Suomen Yrittäjien kyselyssä lisälomaviikko huhtikuulle sai työelämässä olevilta vähemmän kannatusta. Kaikista vastaajista ehdotusta vastusti 40 prosenttia, sitä kannatti 30 prosenttia ja 29 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
Puolueista ehdotus lisälomaviikosta sai tukea erityisesti Liike Nytin kannattajilta. Myös keskustan ja kokoomuksen kannattajista löytyi ehdotukselle tukea, mutta huomattavasti kesälomien siirtoa vähemmän.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Adlercreutzin esityksen pohjalta lausuntokierrokselle kesälomien siirtoa koskevan ehdotuksen. Kyseessä on vasta selvitys asiasta, ei lakiluonnos.
Koululaiset ja opiskelijat vastustivat kyselyn mukaan ajatusta lomien myöhentämisestä.
Uutissuomalaisen (USU) lauantaina julkaisemassa kyselyssä noin puolet suomalaisista ei siirtäisi koulujen kesälomia. Varsinkin koululaiset ja opiskelijat vastustivat kyselyn mukaan ajatusta lomien myöhentämisestä.
Siirtoa kyselyssä kannatti noin joka neljäs, ja suunnilleen yhtä moni ei osannut ottaa asiaan kantaa.
USU:n kyselyssä vanhemmat vastaajat suhtautuivat ajatukseen positiivisimmin: yli 70-vuotiaista 41 prosenttia kertoi kannattavansa lomien siirtoa. Myös Suomen Yrittäjien teettämässä kyselyssä kannatus kasvoi iän myötä.
Uutissuomalaisen kyselyssä vastaajilta kysyttiin, tulisiko kesälomia siirtää myöhemmäksi. Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat 18 vuotta täyttänyttä mannersuomalaista toukokuussa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat