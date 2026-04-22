Keskiviikon myrskypuuskien jälkeen sää leppyy hetkeksi – viikonloppuna tapahtuu taas Pohjoisesta on virrannut Suomen ylle kylmää ilmaa. Laajalti poutaisen torstain ja perjantain jälkeen seuraava matalapaine on saapumassa lauantaiksi.

Torstaipäivästä on tulossa laajalti poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Eetu Rimo

Keskiviikkona on ollut puuskainen päivä koko Suomessa. Kovimmat puuskat on mitattu maan pohjoisosassa, ja kuurosateita on tullut eri olomuodoissa maan itä- ja pohjoisosassa. Kovimmat puuskat heikkenevät iltaan mennessä, ja torstaiyöstä on tulossa maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeä tuulen ollessa yhä laajoilla alueilla kohtalainen.

Lauantaina on tapahtumassa seuraava merkittävä käänne säässä. Kuva: Ilmatieteen laitos

Torstaipäivästä on tulossa laajalti poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva. Aurinkoisinta on maan länsi- ja eteläosissa. Päivän ainoat sateet tulevat Lapissa iltapäivän ja illan aikana eri olomuodoissa. Mitään merkittävää kertymää niistä ei irtoa. Tuuli on kohtalaista ja puuskat navakoita. Lämpötila on viiden ja 12:n, maan pohjoisosassa yhden ja kahdeksan asteen välillä.

Perjantaista on ennusteen mukaan tulossa pitkälti samankaltainen kuin torstaista. Päivän ainoat sateet ovat Lapissa liikkuvat lumikuurot ja pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Tuuli on puuskissa jopa kovaa, mutta myrskylukemiin ei olla yltämässä.

Lauantaina on tapahtumassa seuraava merkittävä käänne säässä luoteesta tulevan matalapaineen puskiessa maan etelä- ja keskiosan päälle. Sateen olomuotoon liittyy vielä epävarmuutta, mutta on mahdollista, että lunta sataa taivaalta etelässäkin. Tosin mikään mahdollisesti maahan asti selviävä lumi ei todennäköisesti säily siinä kauaa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

