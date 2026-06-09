Huoltoaseman sisäkatto romahti Varkaudessa Kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen luonnehtii onnettomuutta hyvin harvinaiseksi. Katon romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot.

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Neste Warkaudenportin romahtanut sisäkatto tiistaiaamuna. LEHTIKUVA / HANDOUT / OLLI REINIKAINEN.

Uutiset | Onnettomuudet STT

Neste Huili Warkaudenportin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin.

Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen.

”Tämä on suuri huoltoasema, jossa on tilaa kymmenille asiakkaille. Selvisimme ilman henkilövahinkoja, mutta yli puolet huoltamon asiakaspaikkatiloista on romahtaneen katon peitossa”, Reinikainen kertoo.

Vuonna 1991 valmistunut huoltoasema on keskeisellä paikalla. Se sijaitsee valtateiden 5 ja 23 risteyksessä kahden ja puolen kilometrin päässä Varkauden keskustasta.

Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Onnettomuus on luonteeltaan hyvin harvinainen. Reinikainen ei osaa vielä arvioida, mikä on vakuutusyhtiöiden näkemys tapahtumaan.

”Sen voi tietysti sanoa jo nyt, että huoltoasema tulee olemaan useamman päivän ajan kiinni. Tiistain aikana alamme tehdä arviointia. Se on keskeistä selvittää, onko kattorakenteissa jotain sellaista ongelmaa, että katto voi romahtaa vielä lisää”, Reinikainen sanoo.