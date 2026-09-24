Epävakaisen viikonlopun jälkeen luvassa lämmintä ja poutaaMatalapaine vaikuttaa säähämme vielä parin lähivuorokauden ajan. Pilvisyys on runsasta ja monin paikoin on sateista. Sunnuntaina matalapaine väistyy itään ja sää poutaantuu ja selkenee. Ensi viikosta on tulossa kokonaisuudessan varsin poutainen.
Loppuviikko on epävakainen. Perjantaina sateet painottuvat maan eteläosaan, maan keskivaiheilla on poutaisempaa ja osin aurinkoisempaa. Lauantaina pilvisyys on koko maassa runsasta ja sateita tulee yleisesti.
Sunnuntaina sateet väistyvät itään ja aurinko valtaa alaa. Maanantai on myös aurinkoinen päivä. Tiistaina maamme yli itään liikkuu mahdollisesti hajanainen sadealue. Keskiviikosta lähtien korkeapaine vahvistuu selvemmin etelästä ja samalla vuodenaikaan nähden yhä lämpimämpää ilmaa alkaa virrata maahamme.
Sää on lähiaikoina vuodenaikaan nähden lämmintä. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 18 asteen välillä. Yöt ovat aluksi verrattain lämpimiä, eikä hallaa juuri esiinny. Viikon vaihtuessa yöt kylmenevät ja hallan mahdollisuus kasvaa etenkin pohjoisessa.Antti Jylhä-OllilaKirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi
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