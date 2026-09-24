Epävakaisen viikonlopun jälkeen luvassa lämmintä ja poutaa

Matalapaine vaikuttaa säähämme vielä parin lähivuorokauden ajan. Pilvisyys on runsasta ja monin paikoin on sateista. Sunnuntaina matalapaine väistyy itään ja sää poutaantuu ja selkenee. Ensi viikosta on tulossa kokonaisuudessan varsin poutainen.