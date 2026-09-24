Sinilevähavainnot runsastuivat loppukesällä, huippu koettiin syyskuussaRannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän, ja elo-syyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän.
Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun.
Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän, ja elo-syyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään.
Sinilevien määrä vähenee yleensä syksyn edetessä, kun vesien viileneminen ja valon määrän väheneminen hillitsevät sinileväkukintojen esiintymistä.Artikkelin aiheet
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