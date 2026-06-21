Yle: Hankoon matkalla olleet suomalaispurjehtijat eksyivät reitiltä – päätyivät Viron vesille ja kohti Venäjän rajaaMerivartiosto sai hätäilmoituksen juhannuspäivän iltana noin puoli seitsemän aikaan.
Kaksi suomalaispurjehtijaa joutui hengenvaaralliseen tilanteeseen Suomenlahdella lauantaina. Tapauksesta uutisoi Yle.
Kaksikko eksyi Viron aluevesille lähelle Venäjän rajaa ilman kunnollisia navigointivälineitä. Veneestä ei löytynyt esimerkiksi kompassia.
Ylen mukaan purjehtijoilta loppuivat ruoka ja vesi.
Merivartiosto sai hätäilmoituksen juhannuspäivän iltana noin puoli seitsemän aikaan.
Purjehtijat olivat lähteneet Helsingistä liikkeelle perjantaiaamupäivällä. Suuntana heillä oli Hanko.
Matkan aikana veneen moottori rikkoutui, mutta purjehtijat saivat moottorin toimimaan ja matka jatkui kohti Porvoota.
Purjehtijat eivät Ylen mukaan pystyneet kertomaan sijaintiaan pelastajille. Merivartiosto paikansi lopulta veneen sijainnin Viron aluevesille Vainupean tasalle, lähelle Venäjän aluevesiä.
Pelastusoperaatio oli merivartioston mukaan haastava erityisesti heikon yhteydenpidon vuoksi. Suomenlahden merivartioston edustaja kommentoi Ylelle sunnuntaina, että kyseessä oli erikoinen tapaus.
Pelastusoperaatio kesti läpi yö ja päättyi noin aamukahdeksalta sunnuntaiaamuna.
Yle: Suomalaiset purjehtijat eksyivät Viron vesille ilman kompassia ja ajautuivat kohti Venäjän rajaaArtikkelin aiheet
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