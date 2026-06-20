Suomenlahden saariston kallioilta voi bongata erikoisia merkkejä – tästä niissä on kyse Valkoisella maalilla tehdyt ympyrät, joiden sisässä on rasti, saatavat nopealla vilkaisulla vaikuttaa ilkivallalta tai kalliolle eksyneeltä katutaiteelta.

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Merkintöjä löytyy kansallispuiston läntisimpien osien saarista sekä luodoilta ja yksittäisiltä veden pinnalle ulottuvista siirtolohkareilta. Kuva: Maiju Lanki / Metsähallitus

Metsä | Luonto Henna Lääveri

Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa vieraileva kulkija voi tänä kesänä bongata rantakallioilla erikoisia merkintöjä.

Merkintöjä löytyy kansallispuiston läntisimpien osien saarista sekä luodoilta ja yksittäisiltä veden pinnalle ulottuvista siirtolohkareilta.

Valkoisella maalilla tehdyt ympyrät, joiden sisässä on rasti, saatavat nopealla vilkaisulla vaikuttaa ilkivallalta tai kalliolle eksyneeltä katutaiteelta.

Kyseessä on kuitenkin osa Vedetään pultit -kampanjaa, jonka tavoitteena on suojella Itämeren herkkää luontoa mahdolliselta öljyonnettomuudelta.

Itäiselle Suomenlahdelle tänä kesänä rakennettavaa öljyntorjuntapuomien kiinnitysjärjestelmää ovat toteuttamassa Metsähallituksen Luontopalvelut, Rajavartiolaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos ja John Nurmisen Säätiö.

Mystiset merkit kallioissa ovat Luontopalveluiden merkitsemiä paikkoja öljyntorjuntapuomien pulteille.

Pulttien asentaminen merkityille paikoille aloitetaan Metsähallituksen mukaan loppukesästä, kun lintujen pesimäkausi päättyy. Kuva: Maiju Lanki / Metsähallitus

Nyt tehtävien merkintöjen paikalle pultataan loppukesästä kalliorenkaita, jotka mahdollistavat Metsähallituksen mukaan öljyntorjuntapuomien nopean kiinnityksen, jos Suomenlahdella tapahtuu öljyonnettomuus.

Luontopalvelujen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Maiju Lankin mukaan pulttien paikat valitaan niin, että luontoarvoiltaan tärkeimmät ja herkimmät kohteet saadaan suojattua.

”Tavoitteena on pitää öljy pois rannoilta ja matalasta rantavedestä, koska sieltä öljyä on vaikeaa tai mahdotonta puhdistaa. Paikkojen valintaan vaikuttaa myös se, miten pystymme hyödyntämään öljyntorjuntakalustoa mahdollisimman tehokkaasti”, hän kertoo tiedotteessa.

Merkintöjä tehdään Itäisen Suomenlahden kansallispuiston koko alueelle Pyhtäältä Virolahdelle koko kesän ajan.

Jos merkin bongaa, kehottaa Lanki jättämään sen rauhaan.

”Merkintämaali on ympäristöystävällistä, valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista ja 100 prosenttisesti biologisesti hajoavaa. Maali säilyy maastossa noin vuoden”, hän kertoo.

Pulttien asentaminen merkityille paikoille aloitetaan Metsähallituksen mukaan loppukesästä, kun lintujen pesimäkausi päättyy.

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