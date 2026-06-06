Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua väliaikaisesti Kaakkois-Suomessa Puolustusvoimien mukaan kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun.

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Puolustusvoimat on rajoittanut tilapäisesti ilmailua Kotka-Haminan edustalla. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Turvallisuus STT

Kaakkois-Suomen alueelle on tänään asetettu ilmailun tilapäinen rajoitusalue, kertoo Puolustusvoimat viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue on merellä Kotka-Haminan edustalla.

Puolustusvoimat kehottaa tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafficin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua.

Puolustusvoimien pääesikunnan mediapalvelusta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun.

Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyikö tämänpäiväinen rajoitus tänäisiin Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin.

Pietarin alueella ilmatorjunta on pudottanut lähes 90 droonia, kertoi alueen kuvernööri lauantaiaamuna. Pietarissa on meneillään kansainvälinen talousfoorumi, jonka päätöspäivä on tänään.

Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa.

Puolustusvoimat julkaisi toukokuun alkupuolella tiedotteen, jonka mukaan se varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita lyhyelläkin varoitusajalla. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, vaan kyse on varautumistoimenpiteestä.

”Ukraina on osana puolustustaisteluaan Venäjää vastaan toteuttanut laajoja lennokkihyökkäyksiä Venäjän alueelle, ja yksittäisiä lennokkeja on harhautunut myös Suomen ilmatilaan ja alueelle. Venäjälle kohdistuville iskuille ei ole näköpiirissä välitöntä loppua”, tiedotteessa sanotaan.

Puolustusvoimien mukaan väliaikaisten ilmailun rajoitusalueiden tarkoitus on ehkäistä sivullisten liikkuminen rajoitusalueella ja varmistaa paremmat edellytykset harhautuneiden lennokkien turvalliselle torjunnalle.