Venäjän drooni osui kerrostaloon Romaniassa, kaksi loukkaantuiVenäläinen drooni iskeytyi talon katolle ja aiheutti tulipalon, Romanian puolustusministeriö kertoo.
Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö.
Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan.
Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon.
Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamuun mennessä.
Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Droonit eivät kuitenkaan aiemmin ole osuneet asuinrakennuksiin.
Romanian puolustusministeriön mukaan kaksi F-16-hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun droonit havaittiin maan ilmatilassa. Romania on sotilasliitto Naton jäsenmaa, ja sen hävittäjät osallistuvat myös Naton Baltian-ilmavalvontaan.
Ukrainaan annettiin yöllä valtakunnallinen ilmahälytys Venäjän iskujen varalta, mutta hälytys oli ohi aamuun mennessä.
