Ruletti pyörii: Venäjän alueiden velat ovat ennätyslukemissa, henkivartijoita tarvitaan ja pakkaa sekoittavat Ukrainan veteraanit On avoin kysymys, kuinka paljon Kreml haluaa vaihtaa nykyisiä alueellisia johtajia Ukrainassa taistelleihin veteraaneihin. Venäjän vaaleilla valituista viroista on katoamassa 99 prosenttia.

Venäjältä puuttuu muun muassa poliiseja ja terveydenhuollon työntekijöitä. Ukrainassa on kaatunut noin 170 000 venäläistä. Kuva: Klaus Wright / Unsplash

Paula Liesmäki

Lue artikkelin tiivistelmä Lyhyt Normaali Pitkä Venäjän alueiden velat ovat kasvaneet ennätyslukemiin, ja yli puolet alueista on budjettivajeessa. Hallinto keskitetään, jolloin 99 prosenttia vaaleilla valituista viroista katoaa. Kreml nostaa Ukrainan veteraaneja esiin sankareina, mutta heillä on vain rajallinen valta. Aluejohtajat turvaavat asemiaan lisäämällä henkivartijoihin menoja. Reformit ja talousvaikeudet syventävät eriarvoisuutta alueiden välillä, kun Moskovan tuki kohdistuu Kremlin tavoitteita edistäviin hallintoihin. Veteraanit näkyvät rikostilastoissa ja paikallispolitiikassa, mutta heidän asemansa on pitkälti symbolinen. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Ukrainassa oli kaatunut tammikuun loppuun mennessä vahvistettujen tietojen mukaan 168 142 venäläistä.

Venäjältä puuttuu nyt 170 000 poliisia ja 90 000 terveydenhuollon työntekijää, kertoi puolalainen tutkija Milosz Bartosiewicz Centre for Eastern Studies -ajatuspajasta viime viikolla Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaarissa.

Sotilaiden palaaminen rintamalta näkyy itänaapurin rikostilastoissa. Venäläinen riippumaton media Verstka laski viime vuonna, että yli 750 siviiliä oli joutunut Ukrainasta palanneiden veteraanien uhreiksi.

Ainakin 378 ihmistä on kuollut ja 376 on kärsinyt vakavia vammoja.

Venäjän hallitus on pyrkinyt nostamaan Ukrainan sodan veteraanien julkisuuskuvaa esittämällä heidät sankareina ja kannustamalla heitä asettumaan ehdolle vaaleissa.

Kreml aloitti vuonna 2024 Sankareiden aika -ohjelman, jossa ajatuksena on ottaa Ukrainan sodan veteraanit mukaan eliittiin. Tavoitteena oli, että ainakin 50 sotaveteraania nimitettäisiin kuvernööreiksi tai pormestareiksi tähän vuoteen mennessä.

65 000 hakijasta viime vuoden loppuun mennessä 168 oli saanut paikan.

Alueellisissa ja paikallisissa vaaleissa oli viime vuonna ehdolla 1 600 Ukrainan veteraania, joista noin 1 000 valittiin.

Alueet käyvät lähivuosina läpi isoa uudistusta.

Kaikki merkit viittaavat Bartosiewiczin mukaan siihen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin jatkaa superkeskittävää politiikkaansa ja siirtää alueiden valtaa keskushallinnolle.

Kunnallishallinnon alemman tason lakkauttamisen seurauksena jopa 99 prosenttia kaikista maan vaaleilla valituista viroista voi kadota, Bartosiewicz kirjoittaa kommentissaan.

Uudistus siirtää päätöksentekoa alueiden kuvernööreille, jotka ovat usein käyneet Moskovan ”kuvernöörikoulun” ja haluavat edetä uraputkessa kohti asemaa keskushallinnossa.

Nyt kuvernöörit ovat saaneet kansan vihat päälleen.

Yli puolella Venäjän alueista on budjettivaje. Alueiden velka on Bartosiewiczin mukaan ennätyksellinen: se kasvoi viime vuonna 11 prosenttia edellisestä vuodesta ja ylitti 3,5 biljoonaa ruplaa.

Moskova ei käytä valtaansa alueiden tulojen tasaamiseen vaan antaa rahaa alueille, jotka edistävät sen tavoitteita.

Alueelliset johtajat ovat Vedomosti-lehden mukaan lähes tuplanneet henkivartijoihin käyttämänsä rahat Ukrainan sodan aikana.

Alueiden on pakko ottaa kallista pankkilainaa saadakseen kulunsa katettua.

Seitsemän prosenttia vuosina 2022–2025 nimitetyistä kuvernööreistä on ollut mukana Ukrainan sodassa.

”On avoin kysymys, kuinka paljon Kreml haluaa vaihtaa nykyistä alueellista johtoa veteraaneihin”, Bartosiewicz sanoo.

Hän pitää ”Sankareiden aika” -ohjelmaa propagandana, sillä veteraaneilla ei ole alueiden viroissa todellista pääsyä valtaan tai resursseihin.