Uusi viikko alkaa keväisen vaihtelevassa säässä Kevät on lähtenyt vauhdilla liikkeelle koko maassa eikä alkavalla viikolla asiaan ole tulossa muutosta.

Lännestä on kuitenkin lähestymässä sateita, jotka aamulla saavuttavat maan etelä- ja keskiosan. Kuva: Jarkko Sirkiä

Janika Takala

Viikonloppuna sää on ollut laajalti melko aurinkoista, maan etelä- ja länsiosassa myös keväisen lämmintä. Viikon vaihtuessa pilvisyys alkaa yleisesti lisääntyä, mutta väliin mahtuu toki selkeääkin taivasta.

Maanantain vastainen yö on säämalleilla varsin kiinnostavan näköinen ja siksi aiheuttanut myös meteorologeille päänvaivaa. Pilvisyyserot eri säämallien välillä ovat valtavia ja haitari on selkeästä täysin pilviseen, onpa eräällä mallilla ollut aamuliikenteen riesana myös jäätävää tihkua. Tällä hetkellä vaikuttaisi kuitenkin siltä, että mahdolliset jäätävät tihkut jäävät hyvin paikallisiksi ja vähäisiksi ja ajokeli olisi aamulla tavanomainen. Lännestä on kuitenkin lähestymässä sateita, jotka aamulla saavuttavat maan etelä- ja keskiosan. Pääosin sade tulee vetenä, mutta erityisesti Kuopion korkeudella voi tulla myös räntää. Pohjoisen yli puolestaan liikkuu jälleen uusia lumisateita.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistaiyö ja -päivä ovat yleisesti poutaisia, joskin maan keskivaiheiden yli liikkuu pienialainen räntä- ja lumisadealue. Maan etelä- ja pohjoisosassa on jopa laajalti selkeää. Keskiviikkoyöksi pilvisyys jälleen lisääntyy, länteen ja pohjoiseen voi jäädä selkeämpiä aukkoja. Päivällä Pohjois-Lapissa satelee hieman lunta, etelärannikolla tulee yksittäisiä sadekuuroja.

Lumien sulaessa ja teiden kuivuessa myös katupölykausi käynnistyy hiljalleen osassa maata. Siitepölykausikin tekee jo kovasti tuloaan ja herkimmät ovatkin saattaneet jo maan etelä- ja länsiosassa kärsiä allergiaoireista, kun lepän siitepölyä on kaukokulkeutunut meille ilmavirtausten mukana. Lähiaikoina pähkinäpensaan ja lepän kukinnat alkavat myös Suomessa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi