Kansalaisaloite kolmannesta juridisesta sukupuolesta etenee eduskuntaanSukupuolen vahvistamisen tulisi tapahtua omalla ilmoituksella.
Kansalaisaloite kolmannen juridisen sukupuolimerkinnän lisäämisestä lakiin etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta.
Aloitteen mukaan uudistus takaisi oikeuden elämään kaksinapaisen mies–nainen-jaottelun ulkopuolella.
Sukupuolen vahvistamisen tulisi tapahtua omalla ilmoituksella. Tämä antaisi aloitteen mukaan ihmisille mahdollisuuden määrittää itse sukupuolensa.
Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
- Osaston luetuimmat