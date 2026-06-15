Kesko ostaa Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan liiketoiminnotKesko aikoo ostaa tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Jos kauppa toteutuu, rakentamisesta ja talotekniikasta tulee Keskon suurin toimiala.
Kesko aikoo ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa sopineensa ostosta.
Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa.
Yritysoston velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa ja vuokravastuut sisältäen runsaat 1,5 miljardia euroa. Ostettavien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2025 lähes 2,1 miljardia euroa.
”Yrityskaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulisi Keskon suurin toimiala”, Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala kertoo tiedotteessa.
Kesko arvioi yrityskaupan toteutuvan vuoden 2027 alkuun mennessä. Toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat