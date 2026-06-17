IL: Ambulanssi törmäsi traktoriin ja potilas loukkaantui vakavasti – syytteet molemmille kuskeilleSyyttäjä hakee molempien ajoneuvojen kuljettajille sakkorangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.
Potilasta kuljettanut ambulanssi törmäsi traktoriin, ja nyt molempien ajoneuvojen kuljettajat ovat syytteessä. Tapauksesta kertoo Iltalehti.
Onnettomuus tapahtui Siikajoella huhtikuussa 2024, kun ambulanssi oli ohittamassa traktoria, joka kääntyi vasemmalle. Ambulanssin kyydissä ollut potilas sai törmäyksessä muun muassa kallonsisäisen verenvuodon ja useita murtumia.
Rytäkässä traktori kaatui kyljelleen.
Nyt syyttäjä hakee molempien ajoneuvojen kuljettajille sakkorangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.
Syyttäjän mukaan traktorikuski ei näyttänyt suuntamerkkiä ajoissa eikä antanut esteetöntä kulkua hälytysäänet ja -valot päällä liikkuneelle ambulanssille.
Ambulanssinkuljettaja taas ei syyttäjän mukaan noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuus- ja ennakointivelvollisuuttaan eikä erityistä varovaisuutta liikennesäännöistä poiketessaan.
Vauhtia ambulanssilla oli 100–124 kilometriä tunnissa, kun nopeusrajoitus tieosuudella oli 80 kilometriä tunnissa. Törmäyspaikan kohdalla tie kaartuu vasemmalle, ja tien reunoilla on näkyvyyttä rajoittavaa kasvillisuutta.
Oulun käräjäoikeus antaa tuomion asiassa myöhemmin kesäkuun lopulla.Artikkelin aiheet
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