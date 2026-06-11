Torien keskustelut kuuluvat radiossa juhannuksen jälkeenJuhannuksen jälkeisellä viikolla Paulig Torikahvit FM tekee lähetystä Kuopion, Savonlinnan ja Salon toreilta. Ääneen pääsevät tavalliset ihmiset. Lähetyksiä pystyy seuraamaan radiosta ja netistä.
Juhannuksen jälkeisellä viikolla voi kuunnella torikahviloiden keskusteluja suorana radiosta ja netin välityksellä.
Ääneen pääsevät tavalliset ihmiset, kuten torikahvittelijat ja -kauppiaat. Lähetykset koostuvat arkisista keskusteluista ja paikallisista puheenaiheista.
Paulig Torikahvit FM lähettää juhannuksen jälkeisellä viikolla radio-ohjelmaa Kuopion, Savonlinnan ja Salon toreilta.
Radiokanavan takana on kahviyhtiö Paulig. Kanavalla juontaa toimittaja ja luova johtaja Jani Halme.
Lähetystä tehdään Kuopiossa 23.6. kello 10–13, Savonlinnassa 24.6. kello 10–13 ja Salossa kello 10–13 ja 18–19.
Kanava kuuluu Salossa taajuudella 101,7, Kuopiossa taajuudella 87,6 ja Savonlinnassa taajuudella 105,7 megahertsiä.
Oikaisu 11.6. klo 17:37: Korjattu Kuopion taajuus.Artikkelin aiheet
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