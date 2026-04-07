Kaleva: "Turhaa, mutta pa­kol­lis­ta" – vainajia kuljetetaan kuoleman toteamiseksi yli sata kilometriä Vainajia kuljetetaan viikonloppuisin Pohteen alueella yli sadan kilometrin matkoja Ouluun.

Jos ihminen menehtyy esimerkiksi hoivakodissa tai vuodeosastolla virka-ajan ulkopuolella ja paikkakunnalla ei ole lääkäriä saatavilla seuraavan 16 tunnin sisällä menehtymisestä, vainaja siirretään lähimpään ympärivuorokautiseen yksikköön. Kuva: Markku Vuorikari

Uutiset | Terveydenhuolto Suvi Jylhänlehto

Lain mukaan vain lääkäri voi todeta ihmisen kuolleeksi. Sen vuoksi vainajia voidaan joutua kuljettamaan yli sadan kilometrin matkoja päivystävän lääkärin luokse. Asiasta kertoo sanomalehti Kaleva.

Jos ihminen menehtyy esimerkiksi hoivakodissa tai vuodeosastolla virka-ajan ulkopuolella ja paikkakunnalla ei ole lääkäriä saatavilla seuraavan 16 tunnin sisällä menehtymisestä, vainaja siirretään lähimpään ympärivuorokautiseen yksikköön.

Ennen virallista kuoleman toteamista vainajaa ei voida esimerkiksi siirtää kylmäsäilytykseen. Lääkäri ei myöskään voi todeta kuolemaa ilman, että on itse nähnyt henkilön.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella etäisyys lähimpään ympärivuorokautiseen yksikköön on pisimmillään hieman yli sata kilometriä. Lapissa välimatkat voivat olla vielä pidempiä. Siirtoja tehdään käytännössä vain viikonloppuisin tai esimerkiksi juhlapyhien palveluaikamuutosten aikana.

Ouluun vainajia voidaan tuoda esimerkiksi Pudasjärveltä. Taivalkoskella kuollut taas voidaan viedä Kuusamoon. Näiden lisäksi Pohteen ympärivuorokautiset vastaanotot löytyvät Raahen ja Oulaskankaan kiirevastaanotoista.

Pohteen perusterveydenhuollosta vastaava ylilääkäri Jussi Piuva sanoo Kalevan haastattelussa, että lainsäädäntö on ristiriitainen ja ongelmallinen. Hän sanoo, että siirto on pohjimmiltaan turha, mutta lain mukaan se täytyy tehdä.

Piuvan mukaan kokonaiskustannukset Pohteen alueella ovat vuositasolla satoja tuhansia euroja.

Kaleva: Vai­na­jia kul­je­te­taan Poh­teel­la jopa sata ki­lo­met­riä kuo­le­man to­tea­mi­sek­si – Yli­lää­kä­ri: Turhaa, mutta pa­kol­lis­ta