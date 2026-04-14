Sää vilpoistuu idässä – kylmää ilmaa virtaa loppuviikolla pohjoisesta Korkeapaine on heikkenemässä ja pilvisyys runsastuu. Sateen riskikin kasvaa osassa etelää ja itää. Viikonloppuna kylmää ilmamassaa virtaa etelään asti ja myös lännessä ja etelässä viilenee.

Viikko jatkuu lämpimänä etelässä ja lännessä. Kuva: Markku Vuorikari

Petteri Pyykkö

Yli 15 asteen lämpötiloja mitataan vielä keskiviikkona ja torstaina erityisesti maan länsiosassa, missä sää jatkuu enimmäkseen aurinkoisena paikallisia iltapäivän kumpiaisia lukuun ottamatta. Pilvisyys lisääntyy keskiviikkona idässä ja itärajan tuntumassa voi tulla sadekuurojakin paikoin. Lämpötila jää itärajan tuntumassa laajalti 10 asteen tuntumaan, torstaina pari astetta keskiviikkoa lämpimämpää.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Ennustetut sateet ovat jäämässä torstain osalta heikommiksi ja ainoastaan viistävät etelärannikkoa uusimmassa ennusteessa. Kuivuustilanteeseen ei siis ole laajaa helpotusta luvatta. Tällä hetkellä sademäärien poikkeama on 10–15 millimetriä keskimääräisen alapuolella suuressa osassa maata etelä- ja länsirannikkoa lukuun ottamatta.

Perjantaista alkaen korkeapaine vahvistuu todennäköisesti uudelleen maan pohjois- ja keskiosan ylle, minkä seurauksena etelään pääsee virtaamaan pohjoiskoillisesta kylmää ilmamassaa. Koillisvirtaus tuo myös mukanaan runsasta pilvisyyttä maan itä- ja eteläosiin loppuviikolla.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

