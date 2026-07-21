Yle: Viikonlopun rankkasateissa romahti peräti 16 soratietä − ”Vuorokauden aikana tullut sata milliä vastaa talvella yli metriä lunta” Kun rankkasateita ennen tuli kerran kymmenessä tai kolmessakymmenessä vuodessa, nyt niitä voi tulla vuosittain.

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Alempi tieverkko on kokenut rankkasateilla kovia. Kuvituskuva. Kuva: Suvi Suomalainen

Uutiset | Yhteiskunta Jukka Koivula

Viikonloppuna Suomea riepotelleet rankkasateet romahduttivat peräti 16 soratietä, uutisoi Yle. Iso osa rankkasateessa katkenneista teistä sijaitsee Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

Väyläviraston mukaan tilanne on poikkeuksellinen.

”Yhdellä sateella ei ole kerralla näin paljon sorateiden sortumia ollut”, Väyläviraston maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen sanoo.

Sortumien estäminen täysin ennakolta ei Pirisen mukaan ole mahdollista, sillä sorateitä on paljon ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaa kesäsateiden runsastumista on mahdotonta ennustaa.

”Tämä sateen voima on se haaste. Nyt vuorokauden aikana tullut sata milliä vastaa talvella yli metriä lunta”, Pirinen kuvailee.

”Yhdellä sateella ei ole kerralla näin paljon sorateiden sortumia ollut.” Jarkko Pirinen

Rankat sateet ovat Pirisen mukaan nykyään yleisiä, vaikka ennen näin ei ollut. Kun rankkasateita ennen tuli kerran kymmenessä tai kolmessakymmenessä vuodessa, nyt niitä voi tulla vuosittain.

Myös sorateiden rakenne on ongelma, koska valtaosa niistä on vanhoja ja muotoutunut käytön kautta. Rakenteista ja niiden kestävyydestä ei ole olemassa tarkkaa tietoa.

Myös tiestön sadevesirummut voivat olla vanhanaikaisia. Tällöin ne eivät läpäise vettä nykyisten rakentamisvaatimusten vaatimalla tavalla.

Yle: Väylävirasto: Peräti 16 tietä romahti viikonvaihteen sateissa