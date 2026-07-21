Varusmies kuoli vapaa-ajalla Karjalan prikaatissaTilanne ei aiheuttanut vaaraa muille.
Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä, kertoo Maavoimat. Kuolemantapaus sattui maanantai-iltana vapaa-ajalla, eikä tilanne aiheuttanut vaaraa muille.
Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta.
Maavoimat kertoo omaisten saaneen tiedon asiasta.
Karjalan prikaati järjestää kriisitukea varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Keskusteluapua on tarjolla myös muille Karjalan prikaatissa palveleville ja työskenteleville.
Karjalan prikaati kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa suruliputuksella tänään tiistaina.Artikkelin aiheet
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