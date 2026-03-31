”Kyllä suomalainen voi nukkua yönsä rauhassa” – Orpo vakuuttaa, että varautumisen taso on Suomessa hyväMillään maalla ei Puolustusvoimien mukaan ole sataprosenttista kykyä varmistaa, ettei sen alueelle pääse yhtään droonia. Väestön varoittamiseen ja turvaamiseen on Suomessa kuitenkin täysin riittävä kyky.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan mikään ei viittaa siihen, että viikonloppuna Suomeen pudonneet droonit olisi kohdistettu maahan tarkoituksella.
Toimittajille tiistaina tiedotustilaisuudessa asiaa kommentoineen Orpon mukaan Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa.
Suomeen putosi sunnuntaina kaksi droonia, yksi Luumäelle ja toinen Kouvolan pohjoispuolelle.
Orpon mukaan Suomen droonipuolustusta kehitetään ja varautumistasoa nostettiin viime viikolla. Orpon mukaan selvitettävänä on, voidaanko joitakin suunnitelmia toteuttaa nopeutetussa aikataulussa. Aiheesta keskustellaan tulevassa kehysriihessä.
Orpon mukaan tilanteesta on syytä olla huolissaan. Hän kuitenkin vakuutti, että varautumisen taso on Suomessa hyvä.
”Kyllä suomalainen voi nukkua yönsä rauhassa, vaikka maailma ympärillämme onkin sekaisin ja levoton”, Orpo sanoi.
Orpo korosti tiedotustilaisuudessa, että Ukrainalla on oikeus puolustautua. Ukraina on viime päivinä tehnyt kiivaita ilmahyökkäyksiä muun muassa Venäjän Suomenlahdella sijaitseviin öljysatamiin Koivistoon ja Laukaansuuhun.
Puolustusvoimien mukaan millään maalla ei ole sataprosenttista kykyä varmistaa, ettei sen alueelle pääse yhtään droonia.
”Vaikka meillä olisi kaikki raha maailmassa, sitä ei pystyisi tänne järjestämään”, Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa.
Puolustusvoimien mukaan viikonloppuna Suomeen lentäneistä drooneista toisesta eli Kouvolan suuntaan kulkeneesta droonista oli näköhavainto. Drooni ei kulkenut kaupungin keskustan yli, vaan sen sivusta pohjoista kohti.
Sen sijaan toisesta droonista ei ollut näköhavaintoa.
Puolustusvoimien mukaan droonien seuraaminen on haastavaa, koska ne ovat pieniä, hankalasti havaittavia ja hitaasti liikkuvia.
Väestön varoittamiseen ja turvaamiseen on kuitenkin Puolustusvoimien mukaan täysin riittävä kyky.
"Meillä on kyky nähdä, jos suuntautuu isompi määrä drooneja, ja silloin meillä on välitön yhteys muihin viranomaisiin."
