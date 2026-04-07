SOK myy Viron Prismat Kaupan odotetaan tapahtuvan vuoden 2026 aikana.

Kaupan vahvistuttua Viron 13 Prismaa muuttuvat Coopin myymälöiksi. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Henna Lääveri

SOK kertoo myyvänsä Virossa toimivan AS Prisma Peremarketin ja sen Prisma-myymälät Coop Eestille.

Kaupan vahvistuttua Viron 13 Prismaa muuttuvat Coopin myymälöiksi. Prismojen nykyiset reilut 700 työntekijää siirtyvät yhtiön mukaan Coop Eestin palvelukseen.

Coop Eesti on Viron laajin vähittäiskaupan ketju ja sen kauppaverkostoon kuuluu yli 300 myymälää ympäri maata.

Kaupan toteuttaminen vaatii SOK:n mukaan vielä Viron kilpailuviranomaisen hyväksynnän, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden 2026 aikana.

SOK:n pääjohtaja Hannu Krookin mukaan Coop Eesti on S-ryhmälle paras mahdollinen kumppani Virossa.

”Meitä yhdistää osuuskauppatausta ja sen vastuullinen arvopohja. Coop Eesti on paikallisesti hyvämaineinen yritys ja arvostettu työnantaja. Olemme tyytyväisiä, että voimme rakentaa tiivistä yhteistyötä juuri heidän kanssaan”, Krook kertoo tiedotteessa.

Viron Prismojen liiketoiminta on ollut SOK:lle myös taloudellisesti kannattavaa.

“Haluamme kiittää Viron Prismojen työntekijöitä ja asiakkaita koko 25 vuoden ajalta. Matkaan mahtuu myös haastavia aikoja, etenkin aivan viime vuosina paikallista kysyntää runnelleen harvinaisen korkean inflaation vuoksi. Viime kuukausien aikana myynti ja tulos Virossa on jälleen kääntynyt vahvaan kasvuun ja nyt on hyvä hetki tehdä tämä muutos. Kokonaisuutena liiketoiminta on ollut selkeästi plussalla”, Krook kertoo.

Kauppaan päädyttiin Krookin mukaan strategisista syistä.

Coop Eesti Keskühistun hallituksen puheenjohtaja Rainer Rohtla kertoo Coopin jo pitkään etsineen sopivaa mahdollisuutta kasvattaa markkinaosuuttaan Tallinnassa.

Yhtiön markkinaosuus Tallinnassa on ollut kilpailijoihin verrattuna pieni.

”Prisma Peremarket ketjun hankinta antaa meille mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttamme merkittävästi ja tehdä Coopista aiempaa helpommin saavutettava pääkaupungin asukkaille”, Rohtla kertoo tiedotteessa.

SOK:n mukaan osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa tai muita ehtoja ei julkisteta.