Venäjän ilmahyökkäys Kiovaan hyökkäyssodan suurin – lähes 500 droonia ja 74 ohjustaHyökkäyksessä kuoli ainakin 17 ihmistä ja haavoittuneita on lähes sata. EU:n Kallas esittää Venäjälle uusia pakotteita siviileihin kohdistuneen iskun vuoksi.
Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys oli suurin runsaat neljä vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klytshko sosiaalisessa mediassa.
Klytshkon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää hyökkäyksen uhrien muistoksi. Ainakin 17 ihmistä kuoli ja liki sata haavoittui hyökkäyksessä. Useita asuinrakennuksia on vaurioitunut, ja ainakin yksi talo on romahtanut lähes kokonaan.
Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti liki kaikki droonit ja vajaat 50 ohjusta.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun, ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan.
– Kehotan kansaamme olemaan erityisen varovaisia, suojelemaan itseään, lapsiaan ja tietenkin perheitään. Käyttämään suojia ja noudattamaan ilmahälytyksiä, sanoi Zelenskyi.
EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kertoi torstaina esittävänsä uusia pakotteita Venäjälle suuren ilmaiskun vuoksi.
– Mitä enemmän Venäjä hyökkää siviilien kimppuun, sitä enemmän pakotteita on lisättävä. Nostamme hintaa niin kauan, että Venäjä ymmärtää, ettei se voi voittaa, Kallas kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha pyysi liittolaismaita lähettämään Ukrainalle nopeasti lisää ilmatorjuntaa.
– Älkää viivytelkö päätöksissänne Ukrainan ilmatorjunnasta. Tämä on tärkein pyyntömme kumppaneillemme Kiovan kauhujen yön jälkeen, ulkoministeri kirjoitti sosiaalisessa mediassa.
Zelenskyi puolestaan kehotti Yhdysvaltoja myöntämään Ukrainalle pikaisesti lisenssin Patriot-ilmatorjuntaohjusten valmistamiseen.
Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet suuria ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet.
Päivitetty kuolonuhrien lukumäärä klo 12.52.Artikkelin aiheet
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