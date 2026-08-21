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Juuri nyt | Maakaasun hinta nousi korkeimmilleen sitten tammikuun 2023 – varastot poikkeuksellisen tyhjät
MT Metsä | Metsälehti karsimassa väkeä – koko toimitus muutosneuvotteluihin