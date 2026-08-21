Kaksi kolmesta on virkeämpi etätyöpäivän jälkeen – yhtä ikäluokkaa etätyöt rasittavat

Valtaosa etätöitä tekevistä on virkeämpiä etäpäivän kuin läsnäpäivän jälkeen. Etenkin nelikymppiset ovat huomattavasti virkeämpiä.

Valtaosa etätöitä tekevistä on virkeämpiä etäpäivän kuin läsnäpäivän jälkeen. Etenkin nelikymppiset ovat huomattavasti virkeämpiä. Kuva: Suvi Elo

Yli kaksi kolmesta etätöitä tekevistä kokee itsensä virkeämmäksi etäpäivän kuin läsnäpäivän jälkeen.

32 prosenttia on huomattavasti virkeämpiä ja 37 prosenttia hieman virkeämpiä etäpäivän jälkeen, kertoo valokuituyhtiö Valokuitusen tutkimus, jonka teki YouGov.

11 prosenttia sen sijaan on hieman rasittuneempia ja 2 prosenttia huomattavasti rasittuneempia etäpäivän jälkeen.

Nuorimmassa 18–29-vuotiaiden ikäluokassa on muita enemmän niitä, jotka kokevat olevansa etäpäivän jälkeen rasittuneempia. Nuorista 22 prosenttia on etäpäivän jälkeen hieman rasittuneempia.

Ikäluokan selvä enemmistö, 65 prosenttia, kokee etäpäivän kuitenkin paremmaksi kuin läsnäpäivän.

9 prosenttia sanoo etätyömahdollisuuksien lisääntyneen viimeisen vuoden aikana.

Lähes kolme viidestä suomalaisesta kokee, että työaika hämärtyy etätyössä vähintään silloin tällöin.

Työaika hämärtyy esimerkiksi siten, että vastaa työviesteihin tai hoitaa työasioita työajan ulkopuolella.

Tutkimuksen mukaan 16 prosentilla työaika hämärtyy usein, 42 prosentilla silloin tällöin ja 22 prosentilla harvoin, 17 prosentilla ei koskaan.

Yritysten etätyökäytännöt eivät kyselyn mukaan ole viimeisen vuoden aikana juuri muuttuneet. 9 prosenttia sanoo etätyömahdollisuuksien lisääntyneen ja 7 prosenttia vähentyneen.

”Etäpalaverit ovat monelle muuttuneet tilanteiksi, joissa tehdään useita asioita samanaikaisesti.” Heikki Kaunisto

Etätöitä tekevistä lähes joka toinen myöntää tekevänsä etäpalavereissa samaan aikaan muita töitä.

Yli puolet vastaajista paljastaa, että multitaskaamiseen vaikuttaa se, pitääkö kokouksessa kameraa päällä.

”Etäpalaverit ovat monelle muuttuneet tilanteiksi, joissa tehdään useita asioita samanaikaisesti. Onko se sitten hyvä vai huono asia, pitää jokaisella työpaikalla löytää yhteinen vastaus”, pohtii Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto tiedotteessa.

”Onko etätöiden mahdollistama multitaskaaminen tapa poistaa turhista palavereista aiheutuvaa tehottomuutta?”

Sähköiseen kyselyyn vastasi 7.–14. toukokuuta 1 513 henkilöä. Valtakunnallisen tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset suomalaiset.