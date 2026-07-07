Uusia kameratolppia tulossa 4–tielle – tänne ne sijoittuvat Valtatien 4 turvallisuutta parannetaan välillä Äänekoski – Pihtipudas sijoittamalla alueelle 12 uutta automaattista liikenneturvallisuuskameraa.

Jaa Kuuntele

Uudet kameratolpat mittaavat nopeutta aiempaa kauempaa. Kuvituskuva. Kuva: Kari Lindholm

Uutiset | Liikenne Tilda Karhumaa

Keski-Suomeen asennetaan 12 uutta automaattista liikenneturvallisuuskameraa. Kamerat sijoittuvat Äänekosken ja Pihtiputaan välille.

Hankkeen rakennustyöt aloitetaan tämän vuoden heinäkuussa, Keski-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteessa todetaan. Uudet valvontapisteet luovutetaan näillä näkymin marraskuussa poliisille, joka suorittaa niille vielä tarvittavat käyttöönottotoimenpiteet.

Uudet kameratolpat on varustettu tutkatekniikalla, joka mittaa ajonopeuksia etäämmältä kuin aiempi kameratekniikka. Ajonopeuksia saadaan mitattua jopa 150 metrin päästä.

”Nopeusrajoitusmerkkien sijoittelu tarkistetaan niin, että etäisyys merkin ja kameran välillä on tarpeeksi pitkä. Näin menetellen kuljettajan ei tarvitse jarrutella voimakkaasti rajoituksen laskiessa, mikäli vain aiempi ajonopeus on ollut sallituissa lukemissa”, liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Savolainen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta toteaa.

Uudet liikenneturvallisuuskamerat sijoittuvat pohjoiseen suunnatessa Niinilahden, Viitasaaren, Taimoniemen, Pihtiputaan ja Elämäjärven kohdalle. Etelään ajaessa kamerat ovat Elämäjärven, Pihtiputaan, Löytänän, Taimoniemen, Viitasaaren ja Lonnikontien kohdalla.

Poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun ylinopeuden lisäksi muun muassa turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana. Se on mahdollista, koska uusien kameroiden kuvat ovat aiempaa tarkempia.

Automaattinen ajonopeusvalvonta on kustannustehokas liikenneturvallisuustoimenpide, joka vähentää tutkitusti ylinopeuksia ja sellaisia onnettomuuksia, joissa ylinopeus on riskitekijänä.

Vaikutus perustuu teoriaan, jonka mukaan henkilövahinkoon johtavien tieliikenneonnettomuuksien määrä vähenee, kun nopeusrajoituksen ylittävien ajoneuvojen määrä vähenee.

Automaattinen ajonopeusvalvonta on poliisin tehokkain ajonopeusvalvontaresurssi, sekä tärkeä vaihtoehto sellaisissa tienkohdissa, joissa poliisi ei voi valvoa ajonopeuksia manuaalisesti.