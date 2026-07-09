Laulaja Bonnie Tyler on kuollut Jättihitistään Total Eclipse of the Heart muistettu laulaja kuoli sairaalassa Portugalissa.

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Bonnie Tyler muistetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Kuolleet STT

Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten laulajan verkkosivuilla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa. Hän oli 75-vuotias.

Tyler, jonka oikea nimi oli Gaynor Sullivan, aloitti uransa Walesissa pubi- ja yökerholaulajana. Vuonna 1976 hänen esittämänsä ja Ronnie Scottin säveltämä kappale Lost in France ponnahti Britannian singlelistan kärkikymmenikköön, ja Tylerin ura alkoi nopeasti nousta.

Vuonna 1983 Tyler aloitti yhteistyön amerikkalaisen lauluntekijän Jim Steinmanin kanssa. Steinmanin säveltämästä voimaballadista Total Eclipse of the Heart tuli maailmanlaajuinen hitti. Kappale, ja Steinmanin tuottama Faster than the Speed of Night -levy, olivat valtavia menestyksiä. Kappale on edelleen yksi maailman tunnetuimmista voimaballadeista.

Tylerillä oli monia muitakin hittejä, mutta uudelle vuosituhannelle tultaessa hänen suosionsa alkoi vähitellen hiipua. Hän pysyi kuitenkin kohtuullisen suosittuna, ja esiintyi ympäri maailmaa muun muassa erilaisissa nostalgiatapahtumissa lähes kuolemaansa saakka.

Tyler edusti Britanniaa Euroviisuissa vuonna 2013 kappaleella Believe in Me, mutta ei menestynyt. Tyler esiintyi myös Suomessa useita kertoja.

Tylerin tunnusomaisin piirre oli hänen käheä äänensä, joka johtui 1970-luvun puolivälissä tehdystä leikkauksesta. Tuolloin hänen äänihuulistaan poistettiin kyhmyjä, minkä seurauksena ääni käheytyi.