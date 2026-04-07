Poliisi: Valjakkokoirien haavoja sidottiin nitojalla – lappilaisyritykseen liittyvät rikosepäilyt syyteharkintaan Lappilaisyrityksen valjakkokoirien hoitoa oli laiminlyöty ja työntekijät tekivät eläinlääkärille kuuluvia toimenpiteitä. Lisäksi yritys oli tehnyt luvattomia reittejä valtion maille.

Esitutkinnan perusteella koirien hoitoa oli laiminlyöty ja koirien olosuhteissa oli puutteita. Kuva: Juho Leskinen

Suvi Jylhänlehto

Lapin poliisilaitos on tutkinut kahta rikosasiaa, jotka liittyvät samaan koiravaljakkoyritykseen. Yritys toimii Lapissa ja järjestää turisteille koiravaljakkosafareita.

Esitutkinnat ovat valmistuneet ja siirtyvät lähipäivinä syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle, Lapin poliisilaitos tiedottaa.

Ensimmäisessä rikosasiassa poliisi epäilee yrityksen kohdelleen koiria eläinten hyvinvoinnista annetun lain tai sen nojalla annettujen sääntöjen vastaisesti, aiheuttaen koirille tarpeetonta kipua ja kärsimystä.

Esitutkinnan perusteella koirien hoitoa oli laiminlyöty ja koirien olosuhteissa oli puutteita. Poliisin mukaan useiden vanhojen koirien suut ja hampaat olivat huonossa kunnossa, ja osa koirista luokiteltiin erittäin aliravituiksi.

Lisäksi poliisi epäilee yrityksen työntekijöiden tehneen koirille laittomasti eläinlääkärille kuuluvia toimenpiteitä. Työntekijöiden epäillään esimerkiksi lopettaneen vanhoja ja huonokuntoisia koiria injektiolla ja sitoneen koirien haavoja puuduttamatta nitojalla.

Työntekijöiden epäillään myös antaneen koirille rokotuksia ja tehneen uroskoirille kastraatioita.

Poliisi on tutkinut asiaa eläinsuojelurikoksena ja luvattomana eläinlääkäriammatin harjoittamisena tekoajalla 3.1.2024–9.10.2025.

Toisessa rikosasiassa poliisi epäilee, että sama yritys käytti valtion maita oikeudettomasti ja toistuvasti liiketoiminnassaan.

Yrityksen epäillään järjestäneen säännöllisesti koiravaljakkosafareita talviaikoina tekemällä maastoon luvattomia reittejä useita kymmeniä kilometrejä. Poliisi on tutkinut tapahtumia 1.3.2023–8.1.2026 väliseltä ajalta.

Menettely on myös aiheuttanut haittaa ja vahinkoa poroelinkeinolle.

Esitutkinnassa on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä muun muassa yrityksen vastuuhenkilöä. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen ja katsoo maastossa liikkumisen kuuluvan jokaisenoikeuteen.

Poliisi on kohdistanut yritykseen pakkokeinoja takavarikoimalla koiravaljakkorekiä rikoksentekovälineenä.