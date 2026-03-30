Ukraina pyysi anteeksi droonien päätymistä Suomeen
Ukraina on pyytänyt Suomelta anteeksi, että kaksi ukrainalaisdroonia päätyi Kaakkois-Suomeen viikonloppuna. Ukrainan ulkoministeriön mukaan syynä oli todennäköisesti Venäjän häirintä.
Ulkoministeriön edustajan mukaan drooneja ei missään olosuhteissa suunnata kohti Suomea.
Edustajan mukaan droonit päätyivät Suomeen todennäköisesti Venäjän elektronisen häirinnän vuoksi.
Edustajan mukaan Ukraina on jo pyytänyt tapahtunutta anteeksi Suomelta.
