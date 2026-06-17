Jopa 800 eläintä kuoli sikalan tulipalossa Jokioisilla Palon syttymissyystä ei vielä ole arviota.

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Tuli tuhosi Jokioisilla sikalan yhden osan niin, että kattokin romahti. Kuvituskuva sammutustöistä Hartolassa. Kuva: Markku Vuorikari

Uutiset | Onnettomuudet STT

Arviolta 800 sikaa kuoli sikalan tulipalossa Jokioisilla keskiviikkona, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

Sikalan yksi osa tuhoutui palossa ja sen kattorakenteet romahtivat. Päivystävän palomestarin mukaan eläinsuojissa monet kantavat rakenteet ovat tyypillisesti palavia rakenteita ja jos paloa ei saada alkusammutettua, se pääsee helposti leviämään.

Pelastuslaitos sai palon rajattua niin, että toinen osa sikalaa säästyi. Siellä olleet muutama sata sikaa pelastuivat, joukossaan myös pieniä porsaita.

Tuhat neliömetriä tuotantotiloja tuhoutui.

Pelastuslaitos sai neljän jälkeen iltapäivällä hälytyksen. Paloa sammuttamassa oli yli kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä. Illalla pelastuslaitos teki raivausta ja sammutti palopesäkkeitä.

Pelastuslaitoksella ei tuoreeltaan ollut käsitystä palon syttymissyystä.