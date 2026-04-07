16- ja 18-vuotiaat pojat on vangittu kouluiskun suunnittelusta Tampereella Poliisi epäilee, että pojat suunnittelivat jonkinlaisen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen.

Poliisi epäilee, että pojat suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun toimipisteeseen. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Poliisi epäilee, että pojat suunnittelivat jonkinlaisen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.

Molemmat pojat on vangittu. Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi torstaina 16-vuotiaan pojan todennäköisin syin epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta 1.11.2025–25.3.2026. 18-vuotias puolestaan vangittiin lauantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta 24.3 -25.3. tänä vuonna.

Tapauksen viestinnästä tällä hetkellä vastaava Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Pasi Nieminen vahvistaa STT:lle, että kyseessä ovat kouluiskun suunnittelusta epäillyt pojat.

Nieminen ei halua kommentoida tarkemmin, minkälaisen väkivallan suunnittelusta poikia epäillään. Hän ei myöskään halunnut kommentoida poikien välistä suhdetta.

”He tunsivat toisensa”, Nieminen sanoo.

Nieminen ei myöskään halunnut kommentoida sitä, onko pojista nuorempi jutussa pääepäiltynä, koska epäillyn rikoksen tekoaika on useita kuukausia pidempi kuin vanhemmalla pojalla.

Hänen mukaansa poliisin tiedossa ei ole, että nuoremmalla pojalla olisi mitään yhteyttä kouluun, jossa vanhempi poika opiskeli. Poliisi korostaa tiedotteessaan, että opiskelu oppilaitoksessa on tällä hetkellä turvallista.

Niemisen mukaan tapauksia, joissa 16-vuotiasta epäillään kouluiskun suunnittelusta, tulee vastaan harvoin.

”Ne ovat hyvin harvinaisia”, Nieminen kertoo.