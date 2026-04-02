Tänään on pääsiäisen vilkkain päivä liikenteessä Etätyö on lieventänyt ruuhkahuippuja.

Liikenne voi jonoutua pääsiäisenä etenkin Etelä-Suomessa. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Pääsiäisen menoliikenne on vilkkaimmillaan tänään kiirastorstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus tiedotteessa. Vilkkainta on iltapäiväyhden ja iltaseitsemän välillä.

Liikenne jatkuu runsaana huomenna aamuyhdeksän ja iltapäiväkahden välillä. Pohjoisen teillä liikenne voi jatkua vilkkaana myöhemminkin.

Liikenne voi jonoutua menoliikenteen aikana etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä Nelostiellä, Viitostiellä ja valtatie 9:llä Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka.

Paluuliikenteen huipun ennustetaan olevan maanantaina eli toisena pääsiäispäivänä puolenpäivän ja iltakahdeksan välillä. Paluuliikenne alkanee kasvaa jo sunnuntaina iltapäivän ja illan aikana.

Liikenne voi jonoutua paluuliikenteen aikana ainakin Etelä-Suomessa.

Liikkeellä on pääsiäisen aikaan enemmän autoilijoita kuin talvilomien aikaan. Pahimpia ruuhkapiikkejä on kuitenkin tasoittanut koronapandemian jälkeen monilla työpaikoilla yleistynyt etätyömahdollisuus. Asiasta kertoo Fintrafficin yksikönpäällikkö Mika Jaatinen STT:lle.

Ennen koronaa suurin osa lähti pääsiäisen viettoon kiirastorstaina. Etätyö on mahdollistanut sen, että juhlapyhien viettoon voi lähteä liukuvammin.

”Osa lähtee liikkeelle jo aiemmin, jolloin pahimmat [ruuhka]piikit tasaantuvat”, Jaatinen sanoo.

Fintrafficin tilastojen mukaan kiirastorstai on tyypillisesti pääsiäisen vilkkain päivä, jolloin liikennettä on selkeästi enemmän kuin normaalina torstaina.

”Vilkkain menoliikenteen päivä on edelleen olemassa, mutta se on pikkuisen lieventynyt etätyömahdollisuuden jälkeen.”

Jaatinen huomauttaa, että pääsiäisen aikaan ei ole liikkeellä vähemmän autoja kuin pääsiäisen aikaan ennen pandemiaa. Myös koko vuoden liikennemäärät ovat pysyneet suhteellisen samanlaisina vuodesta 2019 asti, jolloin liikennemäärien kasvu hieman hidastui.

Liikennemäärien kasvun hidastumisen syynä ei Jaatisen mukaan ole välttämättä kuitenkaan koronapandemia.

Poliisihallitus muistuttaa tiedotteessa lähtemään liikenteeseen levänneenä ja toiset huomioiden. Ajomatkaan on myös hyvä varata aikaa, ja vaarallisia ohituksia on hyvä välttää.

Poliisihallitus muistuttaa myös esimerkiksi pitämään riittävän turvavälin edellä ajavaan ajoneuvoon sekä ennen liikkeellelähtöä tarkistamaan ajoneuvon kunnon.

Pääsiäisenä auton ollessa täynnä matkatavaroita oikeaoppinen pakkaaminen on olennainen osa liikenneturvallisuutta, huomauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston mukaan esimerkiksi tavaratilan ja matkustamon välinen verkko tai ritilä on hyvä pitää käytössä aina, kun se on mahdollista. Lemmikit puolestaan tulee kiinnittää turvavöihin turvavyövaljailla.

Onnettomuustilanteissa tiellä liikkujien velvollisuuksiin kuuluu auttaminen ja avun hälyttäminen, muistuttaa Sisäministeriön pelastusosasto.