Pääradan vika edelleen korjaamatta – junaliikenteen häiriöt jatkuvat iltaan Kaapeli katkesi ratatöiden yhteydessä Järvenpään ja Jokelan välillä Uudellamaalla.

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Myöhästymiset ovat säteilleet pääradalta myös muille rataosuuksille. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Liikenne STT

Junaliikenteessä on ollut tänään perumisia ja myöhästymisiä pääradan ratajärjestelmävian takia. Fintrafficin rataliikennekeskuksen viimeisimmän tiedotteen mukaan vialle ei ole tällä hetkellä korjausarviota.

Aiemmin arvioitiin, että vika saataisiin korjattua puoli kolmen aikoihin iltapäivällä.

Junaradalla katkesi kaapeli ratatöiden yhteydessä Järvenpään ja Jokelan välillä. Myöhästymiset ovat olleet puolesta tunnista yli puoleentoista tuntiin.

Myöhästyneiden junien vaikutukset näkyvät muuallakin junaliikenteessä pitkälle alkuiltaan, Fintraffic kertoo.

Myös viime viikolla liikenne katkesi samalla rataosuudella järjestelmävian vuoksi. Kyseinen radanpätkä on paraikaa ongelmille altis, sillä siellä tehdään ratatöitä. Vain yksi kolmesta raiteesta on käytössä, kertoo Fintrafficin tilannepäällikkö Mari Helander.

”Siellä on muutenkin ratatöiden takia nyt yksi raiteista liikennettä ja toinen raide on työmaa-alueena”, Helander sanoo.

Juttua päivitetty 22.6. klo 16.31: Päivitetty tieto, että Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan pääradan vialle ei ole tällä hetkellä korjausarviota.