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Juuri nyt | Puolustusvoimat: Miehilläkin saa jatkossa olla pitkät hiukset – parta ja viikset ovat kuitenkin liikaa
Tilaajalle | Viljanviljely väheni – tässä on kesän ensimmäinen satoennuste ja arvio viljan riittävyydestä