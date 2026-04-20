Tänään liputetaan jo toisen kerran evakkojen kunniaksi Karjalan Liitto toivoo Evakkojen päivän saavuttavan jatkossa vakiintuneen liputuspäivän aseman.

Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Minna Anttonen (vas.) ja liittohallituksen puheenjohtaja Martti Talja ensimmäisessä Evakkojen päivän lipunnostossa Karjalatalolla keväällä 2025. Kuva: Sofia Flygare

Liput nousevat maanantaina 20.4. salkoon toista kertaa Evakkojen päivän kunniaksi. Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa tänään maanantaina ja on määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan.

Evakkojen päivän vietto 20.4. liputtamalla käynnistyi ensimmäisen kerran vuonna 2025 Karjalan Liiton aloitteesta.

Päivä sai nimekseen Evakkojen liputuspäivä pysyvästi tai väliaikaisesti sodan takia kotiseudultaan siirtymään joutuneiden muistoksi.

Viimevuotinen ensimmäinen liputuspäivä sai Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Taljan mukaan merkittävästi medianäkyvyyttä ja innosti suuren joukon kansalaisia liputtamaan ympäri Suomen.

”Toivomme päivän saavuttavan jatkossa vakiintuneen liputuspäivän aseman”, Talja toteaa Karjalan Liiton tiedotteessa.

Karjalan Liitto perustettiin talvisodan jälkeen 20.4.1940, ja se toimi alkuvuosikymmeninään Karjalan evakkojen etujärjestönä.

Liitto teki työtä asuttamis-, maanhankinta- ja korvauslakien eteen, joita sovellettiin kaikkien evakuoitujen, rintamamiesten, sotainvalidien ja sotaleskien asuttamis- ja korvausasioissa.

Nykyään Liiton tehtävänä on karjalaisen kulttuurin säilyttäminen, siirtäminen ja uudistaminen ajassa.

Karjalan evakot ja heidän jälkeläisensä ovat olleet sisäministeri Mari Rantasen mukaan keskeisessä roolissa suomalaisen yhteiskunnan rakentajina.

”Raskaasta, epäoikeudenmukaisesta menetyksestä ja pakkomuutosta huolimatta he tarttuivat työhön, rakensivat uutta ja vahvistivat Suomea kaikkialla maassa. Karjalaisille ominainen avoimuus, yhteisöllisyys ja iloinen elämänasenne kantoivat vaikeiden vuosien yli”, Rantanen toteaa tiedotteessa.

”Evakkojen päivä muistuttaa meitä siitä, miten sitkeys ja toivo voivat synnyttää uutta elinvoimaa koko yhteiskunnalle.”

Karjalan Liiton lisäksi Evakkojen liputuspäivän valmisteluissa ovat olleet mukana Kuusamo-Seura ry, Kuusamo-Viena-seura ry, Paanajärvi-Tavajärvi-seura ry, Petsamo Seura ry, Porkkalan Parenteesi ry, Salla-seura ry sekä Hankoniemen Rintamamuseo.