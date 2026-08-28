Venetsialaiset kokoavat viikonloppuna suomalaiset mökeille, rannoille ja pihoille juhlistamaan kesän päättymistä.

Kynttilät, lyhdyt, ulkotulet, kokot ja ilotulitteet tuovat juhlaan näyttävyyttä.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva muistuttaa, että moni palovahinko alkaa tuulenpuuskasta, liian lähelle rakennusta sijoitetusta tulesta tai valvomatta jääneestä liekistä.

”Avotuli tarvitsee ympärilleen riittävästi tilaa. Vahinkoja syntyy usein silloin, kun tuli on sijoitettu liian lähelle syttyvää materiaalia”, sanoo Turvan riskipäällikkö Matti Hämäläinen.

Avotuli kuuluu riittävän etäälle rakennuksista, kulkureiteistä, puista ja kuivasta kasvillisuudesta.

Ennen ulkotulen, nuotion tai kokon sytyttämistä on tarkistettava maastopalovaroitukset, sillä varoituksen aikana avotulta ei saa sytyttää lainkaan.

Satakuntaan on annettu lauantaille maastopalovaroitus.

Kokkoa on vartioitava koko ajan, ja paikalla on oltava sammutusvälineet sekä mahdollisuus jälkivartiointiin, koska hiillos voi pysyä kuumana pitkään.

”Jos tuuli yltyy, turvallisinta on sammuttaa tuli ajoissa”, Hämäläinen muistuttaa.

Kynttilä tai lyhty tulee asettaa tukevalle, kuumuutta kestävälle alustalle paikkaan, jossa lähellä ei ole helposti syttyviä materiaaleja, ohjeistaa vakuutusyhtiö. Kuva: Hanne Manelius

Kynttilä tai lyhty tulee asettaa tukevalle, kuumuutta kestävälle alustalle paikkaan, jossa lähellä ei ole helposti syttyviä materiaaleja.

Myös tuikut tarvitsevat tilaa. Liian tiiviissä ryhmässä ne voivat kuumentua ja roihahtaa.

Ohuita ja umpinaisia lasilyhtyjä kannattaa välttää, sillä ahtaassa tilassa kuumentunut steariini voi leimahtaa ja rikkoa lyhdyn.

Kynttilät on turvallisinta sammuttaa tukahduttamalla, jotta steariini ei roisku.

Aurinkokennovalot ja led-kynttilät ovat hyvä vaihtoehto etenkin lapsiperheille, sisätiloihin ja paikkoihin, joissa liekkiä olisi vaikea valvoa jatkuvasti.

Vakuutusyhtiö muistuttaa, että on hyvä sopia etukäteen, kuka huolehtii tulista ja sammuttamisesta, jos seurue siirtyy sisälle, lähtee rannasta tai ilta alkaa väsyttää.

Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitos haluaa ilmoituksen ilotulituksesta viimeistään viisi vuorokautta ennen ampumisajankohtaa.

Pelastuslaitokset päättävät alueellisesti, onko ilotulitus venetsialaisten aikaan sallittua vai vaaditaanko siihen erillinen ilmoitus.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla pelastuslaitokset ovat päättäneet, ettei ilotulitteiden käyttämisestä lauantaina kello 18.00–00.00 välisenä aikana tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Muun muassa Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitos haluaa ilmoituksen ilotulituksesta viimeistään viisi vuorokautta ennen ampumisajankohtaa.

Pohjois-Pohjanmaalla ilmoitusta ei ole aiemmin vaadittu. Linjaa on tiukennettu, sillä ihmiset eivät ole noudattaneet pelastuslaitoksen ohjeita.

”Ilotulitteita on venetsialaisten aikaan käytetty taajamissa ja muualla kuin ranta-alueilla, ja sallittuja käyttöaikoja on rikottu”, tiedotteessa kerrotaan.

Ilotulitteita ei saa käyttää maastopalovaroituksen aikana eikä kovalla tuulella, ja niitä on käsiteltävä vain selvin päin käyttöohjeita noudattaen. Suojalasit ovat pakolliset ilotulitteita ammuttaessa, muistuttaa Turva.