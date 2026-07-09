Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskuja toisiaan vastaan Trump kommentoi, että kyseessä on vastaus Iranin tekemiin laivaiskuihin. Iran uhkaa laajentaa iskujaan Yhdysvaltain tukikohtiin.

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Yhdysvaltojen mukaan sen pyrkimyksenä on varmistaa vapaa merenkulku Hormuzinsalmessa. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se iski yhteensä noin 90 iranilaiseen sotilaskohteeseen Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

Asevoimat kertoi käynnistäneensä iskut ennen puoltayötä.

Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä tehdä iskuja kaupallista merenkulkua ja siviilimiehistöjä kohtaan.

Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin.

Maiden välinen aselepo romuttui keskiviikkona. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan sen pyrkimyksenä on heikentää entisestään Iranin mahdollisuuksia uhata vapaata merenkulkua Hormuzinsalmessa.

– Yhdysvallat pitää Irania vastuussa viimeaikaisista perusteettomista hyökkäyksistä kohti kaupallista merenkulkua ja siviilimiehistöjä, jotka navigoivat vapaasti tärkeällä kansainvälisellä vesiväylällä, Centcom kirjoittaa.

Iranilaismedia raportoi Yhdysvaltain ilmoituksen jälkeen räjähdyksistä useissa Iranin etelärannikon kaupungeissa.

Iranin vallankumouskaarti kertoi puolestaan tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Kaarti uhkaa laajentavansa iskuja myös muihin alueen tukikohtiin, jos Yhdysvallat jatkaa iskujaan.

Kuwait kertoi sen ilmapuolustuksen torjuvan ohjuksia ja drooneja. Bahrainissa puolestaan kuultiin räjähdyksiä ilmahälytyksen jälkeen.

"Hormuzinsalmi avataan vain Iranin järjestelyillä"

Hormuzinsalmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Iran vastasi iskemällä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa ja uhkasi, että iskut Iraniin jatkuvat. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa.

Torstain vastaisena yönä hän kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan, että kyseessä on vastaus Iranin tekemiin laivaiskuihin.

– Jos se tapahtuu uudelleen, tilanne pahenee erittäin paljon, Trump kirjoitti pommituskuvan yhteyteen.

Trump myös väitti toimittajille, että Iranin edustajat olivat soittaneet hänelle. Hän ei kuitenkaan antanut lisätietoja puhelusta.

Iranin neuvotteluryhmää johtava, maan parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kommentoi puolestaan, että Hormuzinsalmi avataan liikenteelle vain Iranin järjestelyillä, ei Yhdysvaltain uhkailuilla.

– Yhdysvallat ei ole vieläkään oppinut, että kiusaamisesta ja lupausten rikkomisesta tulee seurauksia. Haluan tehdä selväksi: jos iskette, teitä vastaan isketään, Ghalibaf kirjoitti.