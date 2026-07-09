Iranin ylimmän johtajan ruumissaattueesta bongattiin Keskon kylmäauto Videoita saattueessa ja siinä näkyvästä Kesko-autosta on jaettu useissa sosiaalisen median kanavissa.

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Useilla Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein ruumissaattueesta kuvatuilla videoilla ruumista kuljettavaa kylmäkuorma-autoa koristivat Keskon oranssivalkoiset tarrat. Kuva: AFP / LEHTIKUVA / AHMAD AL-RUBAYE

Uutiset | Ulkomaat Henna Lääveri & STT-AFP

Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa helmikuussa surmattu Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein ruumissaattueesta erikoinen yksityiskohta kiinnitti suomalaisten huomion.

Saattueessa on mukana kylmäauto, jonka kyljissä on päivittäistavarakauppaketju Keskon tarrat. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten heidän logoillaan varustettu kylmäkontti on päätynyt tällaiseen käyttöön.

”Meillä ei ole tietoa kuvissa näkyvästä ajoneuvosta, ja asia tuli tietoomme kuvien kautta”, Keskon logistiikan johtaja Jyrki Tomminen kertoo STT:lle sähköpostitse.

Tapahtumien kulusta on kuitenkin tietynlainen arvio.

”Keskossa kuljetukset tehdään yhteistyökumppaneidemme kalustolla, eli meillä ei ole omaa kalustoa. Kyseessä voi olla tilanne, jossa jokin kuljetuskumppaneista on jättänyt poistamatta meihin viittaavat teippaukset silloin, kun on myynyt kalustoa eteenpäin. Tulemme muistuttamaan liikennöitsijöitämme siitä, että velvoitteisiin kuuluu teippauksien poisto ennen kaluston eteenpäin myymistä”, Tommisen vastaus jatkuu.

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HS:n tietojen mukaan Keskon tarroin varusteltu kylmäkuorma-auto oli ollut myynnissä Facebookissa. HS löysi 18. kesäkuuta Facebookissa julkaistun ilmoituksen.

Kylmäautossa näkyy myös raskaan kaluston kuljetusratkaisuja myyvän VAK-konsernin tarroja. HS kertoo tavoittaneensa VAK:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen, joka kertoo, että VAK on valmistanut ja myynyt kyseisen kuljetuskorin 5–10 vuotta sitten. Hän ei tiedä auton myöhemmistä vaiheista.

Khamenein ruumista on kierrätetty tällä viikolla useissa eri kaupungeissa. Aiemmissa kuvissa ruumisarkku on ollut juhlallisesti koristellun auton avolavalla.

New York Post kertoi heinäkuun alussa, että Khamenein ruumista on todennäköisesti säilytetty hänen kuolemansa jälkeen kylmävarastossa.

Videoita saattueessa ja siinä näkyvästä Kesko-autosta on jaettu useissa sosiaalisen median kanavissa.

Esimerkiksi erään irakilainen bloggaajan julkaisu, jolla kuorma-auto vilahtaa, on yli 21 000 tykkäystä. IS:n mukaan Myös Jemenin Huthien televisiokanava Al-Masirah on julkaissut saattueesta videoita.

Helmikuussa kuollut Khamenei haudataan tänään Iranin Mashhadissa, joka on hänen kotikaupunkinsa. Lähi-idän sodan takia siirretyt hautajaisseremoniat alkoivat jo viime viikon lauantaina.

Juttua päivitetty 9.7. klo 10.30: Pääkuvaksi vaihdettu lehtikuva Keskon kylmäautosta hautajaissaattueessa.

Juttua päivitetty 9.7. klo 10.34: Lisätty tieto hautajaisten päivämäärästä.

Juttua päivitetty 9.7. klo 10.59: Lisätty Keskon kommentti.

Juttua päivitetty 9.7. klo 11.22: Lisätty HS:n tieto siitä, että auto oli ollut kesäkuussa myynnissä Facebookissa sekä VAK:n kommentti.