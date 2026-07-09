Lapsia ja nuoria kiristetään nyt uudella tavalla − syynä tekoäly Rikosilmoitus kannattaa tehdä heti, ja kiristäjälle ei pidä maksaa.

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Lapsi tai nuori voi joutua kiristyksen uhriksi sosiaalisessa mediassa. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Perhe Ulrika Eerola Hovio

Poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa lapsi tai nuori on joutunut kiristyksen kohteeksi tekoälyllä luoduilla alastonkuvilla tai muulla arkaluontoisella materiaalilla, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Kiristäjät ovat uhanneet levittää kuvia, jos uhri ei lähetetä maksua. Yleensä maksuksi on pyydetty lahjakortteja.

Tekijä on voinut olla joko tuntematon asianomistajalle tai pyrkinyt tutustumaan uhriin pitkällä aikavälillä. Jos tekijä ja uhri ovat tunteneet pidempään, uhri on voinut jakaa itsestään kuvia, joiden avulla tekijä on voinut kiristää.

Yleensä kiristäjät ovat olleet ulkomailta ja jääneet poliisillekin tuntemattomiksi. Poliisin mukaan kiristyskuvia tai muuta materiaalia on julkaistu tai jaettu harvoin.

Poliisi neuvoo tiedotteessaan, että kiristyksen uhrin ei pidä maksaa kiristäjälle, vaan tehdä rikosilmoitus.

Tekijälle maksaminen ei kannata, koska kiristys voi jatkua ja ei ole mitään takeita, että tekijä poistaisi kuvat. Lisäksi menetetyn rahan saa hyvin harvoin takaisin. Yleensä tekijä siirtyy nopeasti seuraavaan uhriin, jos hän ei saa maksua tai lahjakorttia.

Lisäksi kannattaa harkita tarkasti mitä kuvia jakaa itsestään ja läheisistään, sillä valokuvat voivat päätyä tekoälyllä tehtyyn materiaaliin. Pelkällä kasvokuvalla voidaan myös luoda arkaluontoista materiaalia tekoälyn avustuksella.