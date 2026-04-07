Kuvat Iranista leviävät – ihmiset kokoontuivat silloille ketjuiksi Donald Trump on uhannut iskeä voimalaitoksiin ja siltoihin Iranissa, jos maa ei taivu hänen vaatimuksiinsa.

USA:n presidentti Donald Trump on sanonut, että kokonainen sivilisaatio Iranissa todennäköisesti kuolee tänä iltana USA:n aikaa. AFP / LEHTIKUVA.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkoi tiistaina Iranin uhkailemista. Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan, että kokonainen sivilisaatio Iranissa todennäköisesti kuolee tiistai-iltana Yhdysvaltain aikaa.

”Kokonainen sivilisaatio kuolee tänä iltana, eikä sitä koskaan voida tuoda takaisin. En halua niin tapahtuvan, mutta niin todennäköisesti tapahtuu”, presidentti kirjoitti.

Trumpin antama aikaraja sulkeutuu kello kolmelta Suomen aikaa tulevana yönä.

Trumpin mukaan Iranin uusi hallinto voisi kuitenkin mahdollistaa jonkin mahtavan tapahtumisen. Trump kuvaili uutta hallintoa erilaiseksi, fiksummaksi ja vähemmän radikalisoituneeksi.

Iranin nykyinen korkein johtaja Mojtaba Khamenei on aiemmin Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmansa saaneen ajatollah Ali Khamenein poika.

Viimeksi maanantaina Trump uhosi, että koko Iran voidaan tuhota yhdessä yössä ja että se yö voi koittaa tiistaina.

Trump on aiemmin uhannut myös iskeä voimalaitoksiin ja siltoihin Iranissa, jos maa ei taivu hänen vaatimuksiinsa esimerkiksi Hormuzinsalmen avaamisesta.

Vancen kommentit nostivat huolen ydinaseista

Trumpin lausunnot kokonaisen sivilisaation kuolemasta Iranissa ovat jo itsessään herättäneet huolta maailmalla, mutta Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance lisäsi bensaa liekkeihin vieraillessaan Unkarissa.

”Meillä on työkalupakissamme sellaisia työkaluja, joita emme ole vielä päättäneet käyttää. Yhdysvaltain presidentti voi päättää käyttää niitä. Ja hän tulee käyttämään niitä, jos iranilaiset eivät muuta käytöstapojaan”, Vance sanoi.

Vancen kommenttien on tulkittu viittaavan mahdollisesti jopa ydinaseisiin.

Yksi Valkoisen talon viestipalvelu X -tileistä kiisti Vancen puhuneen ydinaseista. Kun uutistoimisto AFP kysyi Valkoiselta talolta, valmistautuuko Trump käyttämään ydinaseita, vastasi tiedottaja Karoline Leavitt kuitenkin, että vain Trump tietävää mitä hän aikoo tehdä.

Iranin YK-lähettiläs Amir Saeid on tuominnut Trumpin puheet vastuuttomina ja hälyttävinä. Iravanin mukaan puheet ovat osoitus siitä, että Trump pyrkii rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Videoita ihmisketjuista voimalaitosten ja siltojen luona

Paikallisen median mukaan iranilaiset ovat luoneet ihmisketjuja sekä voimalaitosten että siltojen luo. Trump on aiemmin uhannut tuhoavansa kaikki Iranin voimalaitokset ja sillat.

Yksi ketju muodostettiin Etelä-Iranissa sijaitsevalle ydinvoimalalle, kirjoittaa BBC:n toimittaja Shayan Sardarizadeh viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa iranilaisen Fars-uutistoimiston julkaiseman videon kuvauspaikka on vahvistettu oikeaksi.

Sosiaalisessa mediassa leviää myös video sillalle muodostetusta ihmisketjusta. Kyseisen videon alkuperää ei ole vielä vahvistettu.

New York Timesin mukaan Iranin hallinto on järjestänyt sodan vastaisia mielenosoituksia kevään aikana, mutta tiedossa ei ole, ovatko ihmisketjut spontaaneja vai suunniteltuja.

Iran uhkaa viedä USA:lta pääsyn alueen öljyyn

Iranin vallankumouskaarti uhkasi tiistaina viedä Yhdysvalloilta ja sen liittolaisilta pääsyn alueen kaasuun ja öljyyn vuosiksi, jos yhdysvaltalaisjoukot ylittävät Iranin niin sanottuja punaisia linjoja.

Uutiskanava NBC:n mukaan vallankumouskaarti sanoi lausunnossaan, että tekisi iskuja siviilikohteisiin, jos Yhdysvallatkin tekee niin.

Vallankumouskaartin mukaan vastatoimet voisivat kohdistua myös Lähi-idän ulkopuolelle. Tähän asti Iran on tehnyt vastaiskuja muun muassa Israeliin ja Persianlahden maissa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilastukikohtiin.

Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin mukaan yli 14 miljoonaa iranilaista olisi ilmoittanut olevansa valmiita kuolemaan maata puolustaessaan. Presidentti lisäsi olevansa itsekin valmis antamaan oman henkensä Iranin puolesta.

Iranin tärkeälle öljysaarelle iskettiin

Yhdysvallat ja Israel jatkoivat tiistaina iskujaan Iraniin. Persianlahdella sijaitsevalle Khargin saarelle tehtiin useita iskuja, raportoi iranilainen Mehr-uutistoimisto. Saari on hyvin tärkeä Iranin öljynviennille.

Yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi NBC:lle, että maan asevoimat iski kymmeniin kohteisiin Khargin saarelle. Lähteen mukaan iskut kohdennettiin sotilaskohteisiin.

Lisäksi ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa, joka osui rautatiesiltaan Iranin keskiosassa sijaitsevassa Kashanin kaupungissa. New York Timesin mukaan iranilaismediat raportoivat siltoihin kohdistetuista iskuista myös muualla Iranissa.

Pääkaupunki Teheranin viereisessä Alborzin maakunnassa tehdyissä iskuissa puolestaan kuoli ainakin 18 ihmistä. Asiasta raportoivat ainakin Iranin oikeuslaitosta seuraava Mizan Online -verkkomedia ja iranilainen Fars-uutistoimisto.

Lisäksi varhain aamulla tehdyssä iskussa haavoittui alueen varakuvernöörin mukaansa yli 20 ihmistä.

Uutistoimisto AFP ei ole voinut tarkistaa iskujen raportoituja uhrilukuja itsenäisesti Iranin hallinnon raportointirajoitusten takia.