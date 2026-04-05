Turkiskaupoilla taottiin ennätyslukuja ‒ Saga Furs teki huutokaupassa kymmenen vuoden ennätyksenHarvoilta markkinoilta kuulee nyt yhtä suuria nousulukuja. Kiinan kysyntä ja valmius maksaa turkiksista nosti maaliskuun turkishuutokaupan ennätyslukemiin.
Turkismarkkinassa nähtiin maaliskuun lopussa poikkeuksellinen käänne ylöspäin. Myyntiyhtiö Saga Furs oyj:n maaliskuun huutokaupan välitysmyynnin arvo nousi 220 miljoonaan euroon eli yli kaksinkertaiseksi vuodentakaisesta 96 miljoonasta eurosta.
Erityisesti Kiinan vetämä kysyntä nosti sekä myyntimääriä että nahkojen hintoja jyrkästi.
Yhtiön mukaan maaliskuun huutokaupassa myytiin yhteensä 3,4 miljoonaa nahkaa, mukaan lukien kaikki tarjolla olleet 3,1 miljoonaa minkinnahkaa. Samoin koko 275 000 ketun- ja suomensupinnahan tarjonta meni kaupaksi.
Pelkkä myyntimäärän kasvu ei kuitenkaan selitä tulosloikkaa, vaan taustalla oli myös poikkeuksellisen voimakas hinnannousu.
Saga Fursin mukaan minkinnahkojen keskimääräinen hintataso nousi 76 prosenttia viime vuoden kesäkuun huutokauppaan verrattuna. Yksittäisissä nahkatyypeissä nousu oli yhtiön mukaan enimmillään 180 prosenttia.
Kettupuolella hintakehitys oli niin ikään vahvaa. Siniketun hinnat nousivat noin 40 prosenttia, Blue Shadow -ketunnahkojen 20 prosenttia ja hopeaketunnahkojen peräti 120 prosenttia edelliseen tarjontaan verrattuna.
Yhtiön tiedotteessa toimitusjohtaja Markus Gotthardt kuvaa huutokauppaa merkiksi siitä, että luottamus on palannut alan markkinoille. Nyt saavutettu 220 miljoonan euron välitysmyynti on Gotthardtin mukaan korkein yli kymmeneen vuoteen.
Raporttien perusteella Kiina oli jälleen markkinan selvä veturi. Ostoja tehtiin myös Etelä-Koreaan, Turkkiin, Kreikkaan sekä eurooppalaiselle muotiteollisuudelle, mutta käytännössä kaikissa huutokauppapäivien raporteissa Kiina kuvattiin hallitsevaksi markkinaksi.
Ostajia huutokaupassa oli yli 500. Saga Fursin mukaan ostajien suuri määrä ja vilkas kilpailu nostivat hintatasoa läpi huutokaupan.
Mukana nähtiin myös poikkeuksellisia huippuhintoja. White-naarasnahkojen huippuerä myytiin 2 200 eurolla per nahka, mitä yhtiö kuvasi huippuerien korkeimmaksi hinnaksi kymmeneen vuoteen ja jopa kaikkien aikojen ennätykseksi.
Saga Furs järjestää seuraavan huutokauppansa kesäkuussa 2026.
- Osaston luetuimmat