Puolustusvoimat rajoitti jälleen ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain perjantaina Rajoitus oli varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi.

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Rajoitusalue tuli voimaan aamuneljältä, ja se purettiin hieman ennen puoli kuutta. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Turvallisuus STT

Puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisen ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueen Kotkan edustalla perjantaina aamuyöllä. Rajoitusalue tuli voimaan aamuneljältä, ja se purettiin hieman ennen puoli kuutta.

Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Sen mukaan rajoitus oli varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Puolustusvoimat rajoitti lento- ja merialueita myös aiemmin tällä viikolla itäisellä Suomenlahdella maanantaiaamuna. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin silloin STT:lle, että kyseessä oli varotoimi, joka liittyi Ukrainan käymään puolustussotaan.

Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko sanoi maanantaina sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan drooni-iskut vaurioittivat infrastruktuuria muun muassa Suomenlahden rannalla olevilla satama-alueilla.