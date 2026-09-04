Häkkänen: Suomi sai Venäjän siviililennonjohdolta ennakkovaroituksen karanneesta lennokista

Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle.