Häkkänen: Suomi sai Venäjän siviililennonjohdolta ennakkovaroituksen karanneesta lennokistaPuolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle.
Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni.
Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään.
Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen.
Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle.Artikkelin aiheet
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