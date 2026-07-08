Autiotalot keräsivät tuhansia kiinnostuneita Etelä-Savoon ‒ useampi pirtti myytiin tai vuokrattiinMessut aiheuttivat jopa liikenteen seisahtumisen pienemmillä teillä. Tunnelmaa kuvattiin silti positiiviseksi.
Kangasniemellä sunnuntaina päättyneet Autiotalojen messut houkuttelivat kahden viikon aikana yli 2 000 kävijää.
Tapahtuman järjestäjien mukaan 19 messukohteella ja lukuisilla kyläpäivillä riitti vilskettä aivan liikenneruuhkaksi asti.
Suosituin yksittäinen kohde oli vuonna 1921 valmistunut entinen rukoushuone Kangasniemen kirkonkylällä. Autioksi käyneessä herran talossa vieraili kahden viikonlopun aikana yli 1 300 ihmistä.
Messujen tavoitteena oli esitellä Kangasniemen kyliä ja löytää uusia asukkaita tyhjentyneille asuinkiinteistöille.
Tavoitteeseen päästiinkin ainakin osittain, sillä järjestäjien keräämien tietojen mukaan kolme taloa oli messujen päätteeksi myyty ja kaksi vuokrattu. Useista kohteista käydään edelleen neuvotteluja.
Yksi messujen vanhoista pihapiireistä oli Kalliolan torppa, josta Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti tapahtuman alkaessa.
Vaikka kauppoja ei vielä messuilla syntynyt, kiinnostuneita kävijöitä torpalla riitti. Taloa esitellyt Heimo Laukkarinen arvioi paikalla vierailleen kahden viikonlopun aikana jopa noin 700 ihmistä.
Ainakin yksi vakavampi ostajaehdokas oli jo ilmaantunut, samoin vuokralle olisi tarjokkaita.
”Katsotaan nyt vielä hetki, löytyisikö torpalle ostaja”, Laukkarinen toteaa.
Laukkarisen mukaan vierailijat kehuivat etenkin päärakennusta hyväkuntoiseksi.
”Ihmiset kehuivat talon olevan siisti, terveen oloinen, eikä siellä ole mitään hajuja.”
Projektipäällikkö Elina Piispasen mukaan kävijät liikkuivat messuilla muutenkin iloisin mielin.
”Talokohteille vievät tiet ovat olleet paikoin melko tukossa, mutta palautteen mukaan kävijät ovat olleet liikkeellä varsin positiivisella mielellä”, Piispanen kertoo kunnan tiedotteessa.
Hyvin sujunut tapahtuma saattaa olla mallina muillekin paikkakunnille, jotka toivoisivat valon syttyvän autiotupien ikkunoihin.
"Konkreettisten talokauppojen lisäksi merkittävin saavutus on se, että keskustelu siirtyi autioitumisesta mahdollisuuksiin”, kommentoi Kangasniemen kunnan elinvoimakoordinaattori Teija Skyttä.
”Vanhojen talojen uusi käyttö, resurssiviisaus, ilmastokestävä rakentaminen ja maaseudun uusi vetovoima ovat teemoja, joiden ympärille voidaan rakentaa myös tulevaisuuden kehittämistyötä”, hän toteaa.
Autiotalojen messut 2026 – uusi elämä Kangasniemen tyhjille kodeille -hanke sai EU:n maaseuturahoitusta Leader-ryhmä Veej’jakajalta.Artikkelin aiheet
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